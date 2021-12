Soleil Sorge sembra orma non avere nuove amiche, l’influencer deve contare solo sulle alleanze nate all’inizio del percorso del Grande Fratello VIP, perché ora, anche Valeria Marini, sembra non apprezzare più i suoi comportamenti.

Soleil Sorge oggi ha pesantemente insultato Sophie Codegoni dicendole che è piena di plastica, facendo riferimento ai ritocchi estetici della giovane ex tronista.

Queste parole non sono piaciute a molte persone nella casa, tra cui Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Ma alle loro critiche si aggiungono anche quelle di Valeria Marini che fino alla settimana scorsa diceva che era una persona bellissima e con la quale stava instaurando un’amicizia:

Quella ha detto un sacco di cattiverie su Sophie. Le ha detto che è una comodina piena di plastica. Quello era un attacco gratuito fatto ad una ragazza bella come il sole. Quello che è successo non è giusto. Come se io vengo da voi e vi dico ‘fate schifo siete anche brutti’. Ingiustificabile e gratuito quello che ha fatto. Lei fa queste litigate per far parlare di sé ed è chiaro. Non si dice ad una donna che è fatta di plastica.

Valeria Marini non transige e chiede ai suoi compagni di non difenderla anche questa volta:

Ragazzi non la difendete, Maria non difenderla perché è indifendibile. E io le dirò che non accetto questi attacchi brutti. Secondo me ha fatto questo attacco per gelosia su Sophie. Perché deve offenderla? Sophie siamo tutte dalla tua parte sappilo. Soleil ha fatto un attacco gratuito orrendo. Se me lo faceva a me io me la sbranavo viva ve lo dico subito. Dite che succederà? Non vi preoccupate e vedrete. Io non le concederò di fare una cosa del genere con me, perché se uno le concede di farlo poi lei continua. Sappiate che lei non si deve permettere.

Francesca Cipriani si è accodata alle parole della showgirl sarda: “Sono tre mesi che fa questo. Ne ho le scatole fino ai piedi e basta! Sono stufa comunque. A me dispiace vedere Sophie in lacrime per l’altra. te la sbranavi Valeria? Vedrai che succederà. Già prevedo io, tra poco anche. […] Noi ci siamo rotti le scatole tutti. Davvero tutti quanti ci siamo stufati.“