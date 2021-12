Poco dopo la squalifica nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha fatto il suo ingresso in casa per parlare con Alfonso Signorini di questa tormentata esperienza. L’accoglienza non è stata delle migliori per lui che ha dovuto fare i conti con le opinioni dei suoi ex compagni presenti in studio. Uno dei più duri è stato Samy Youssef che ha esordito con durezza.

Samy Youssef diretto su Alex Belli

“Con tutto il rispetto, io penso che sei un uomo senza palle. Se tu sai che hai una moglie di fuori, che ha i suoi sentimenti, hai anche giocato con i sentimenti di una persona nella casa, che come vedi sta malissimo. Ma hai portato poco rispetto anche a tua moglie, perché sei tu suo marito, non Soleil, che è una ragazza single e può fare quel le pare!” – ha detto il modello.

Fonte: web

Alex però ha cambiato discorso e ha risposto virando su altro: “Tu devi abbassare il tuo ego, perché andrai sempre a litigare con tutti!”. A quel punto ad intervenire è stata anche Jo Squillo che ha risposto dicendo: “Parli proprio tu di ego che ne hai così tanto!”. Poi segue Clarissa che gli ha comunicato come sul web non sia tanto amato per come si è comportato ed anzi, gliene dicono di tutti i colori.

Non è da meno Adriana Volpe, che trova quella di Alex in queste settimane una vera e propria sceneggiata e non ben riuscita a suo parere. Insomma il povero Alex si è ritrovato nel mezzo di un fuoco incrociato di polemiche per l’atteggiamento che ha avuto in queste settimane nella casa e per come ha gestito la situazione anche con sua moglie.

Sua moglie Delia che l’ha mollato in diretta e a quanto pare prosegue la sua avventura con l’imprenditore napoletano Carlo Cuozzo. Il giovane ha postato su Instagram una foto che la ritrae insieme alla modella scrivendo: “E’ mia”.