San Valentino, l’influencer posta la foto della mano con l’anello e svella: “Ho detto sì” ma poi chiarisce

A San Valentino è arrivata la proposta per la nota influencer? Conosciuta grazie alla love story nata con Andrea Damante negli studi di Uomini e Donne di Maria De Filippi, Giulia De Lellis è un volto molto celebre, soprattutto sul web, dove la seguono in milioni.

Giulia De Lellis: festività all’insegna del gioco

Messa fine alla relazione con il deejay veronese, Giulia De Lellis è da qualche tempo a questa parte felicemente accoppiata con il rampollo Carlo Gusalli Beretta. L’osannata star della rete ha approfittata della recente festività per giocare un po’ con i suoi follower.

Insieme a pranzo

Le storie pubblicate su Instagram hanno destato sospetti su quanto stesse capitando tra lei e il fidanzato durante la giornata. Alla pari di tante altre coppie, i due sono stati a pranzo in un ristorante, così da celebrare la loro unione sentimentale. Tra i video postati dalla vulcanologa, alcuni hanno sorpreso i seguaci.

Mentre Andrea Damante ha trovato nella giovanissima attrice Elisa Visari la cura per il mal d’amore, Giulia De Lellis pare essere al settimo cielo con Beretta. Il che riempie di gioia i sostenitori della bella capitolina, poiché la relazione con il Dama era stata piuttosto turbolenta negli ultimi tempi.

Le “memorie” in un’autobiografia

Difatti, dopo essersi lasciati una prima volta, lei aveva deciso di scrivere le sue “memorie” sulla love story in un’autobiografia, intitolata Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza!. Nel libro, diventato best seller in un amen, la ragazza ha raccontato nei particolari i tradimenti subiti da Andrea. Eppure, una seconda chance i Damellis se la sono comunque voluta concedere, salvo poi ripensarci e troncare definitivamente.

Giulia De Lellis: entusiasmi raffreddati

Ieri, nel corso della festa degli innamorati, Giuliona si è mostrata sui social in compagnia del suo nuovo partner e nelle storie che ritraggono Beretta mostra la propria mano con un anello davvero particolare al dito. A corredo delle immagini, la frase “Ho detto sì” ha acceso gli entusiasmi. Poi, però, il chiarimento: “Ho detto sì al primo dopo due antipasti”. Quindi, la fatidica proposta non sembra sia ancora arrivata, ma mai perdere le speranze!