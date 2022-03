Sangiovanni nella bufera dopo le parole di ieri in merito alla guerra in Ucraina. Il cantante all’interno delle sue storie Instagram ha deciso di dire la sua in merito a tutto ciò che sta accadendo tra la Russia e l’Ucraina in queste ultime settimane.

Parole che non sono affatto piaciute a tantissimi utenti social che, di tutte risposta hanno dettato Sangiovanni nella polemica e nelle critiche. Secondo diverse persone l’ex concorrente di Amici avrebbe paragonato i termometri laser utilizzati durante il Covid alle armi della Russia.

All’interno delle sue storie Instagram, il cantante si è mostrato tenendo in mano un termoscanner come se fosse una vera e propria arma. A seguito di quell’immagine, lo stesso ha spiegato il suo punto di vista in merito a quello che sta vivendo l’Ucraina ormai da più di cinque giorni.

Le sue affermazioni hanno spiazzato tutti i suoi fan e le persone che ormai da più di un anno lo seguono costantemente. Ciò che ha detto infatti, ha ferito particolarmente una fetta degli utenti che stanno vivendo una situazione difficile in Ucraina.

Sangiovanni nella bufera: la replica del cantante alle critiche

In un primo momento il cantante aveva affermato sul suo profilo Twitter: “Siamo corsi a queste armi due anni fa come se fosse un’anticipazione di ciò che sarebbe venuto subito dopo”. Su queste affermazioni molte persone hanno sollevato una polemica e accusato il cantante di fare dei paragoni completamente sbagliati.

“Scusa ma il paragone te lo potevi risparmiare. I termometri non fanno danni, non uccidono le persone, le armi sì. Non trovo logica in quello che hai scritto” ha fatto notare un utente social. A seguito delle tantissime critiche, Sangiovanni è tornato sui social per dire la sua e replicare al tutto.

Il cantante nella bufera ha affermato: “Due anni fa ci hanno dato in mano termometri laser simili a pistole e ora in Ucraina consegnano pistole vere in mano ai civili. Sembra che nel mondo debba succedere per forza qualcosa, come per voi che per qualsiasi cosa dovete cag*** il ca***. Il mio tweet era chiaro. Peace”.