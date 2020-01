Sanremo 2020, Tiziano Ferro ospite tutte le sere Al Festival di Sanremo 2020 Tiziano Ferro sarà ospite in tutte le sere della kermesse che si terrà come sempre al Teatro Ariston

A Sanremo 2020 Tiziano Ferro ospite fisso in tutte le serate del Festival della Canzone Italiana. Il cantante di Latina, prossimo ai 40 anni, non solo si esibirà nei suoi successi, ma celebrerà i 70 anni del Festival anche con duetti prestigiosi. E presenterà il documentario a lui dedicato.

Amadeus ha fortemente voluto Tiziano Ferro a Sanremo 2020. Al Festival non si esibirà come cantante, ma come super ospite fisso intento a celebrare non solo la sua carriera, ma anche i 70 del festival. Ad annunciarlo lo stesso cantante di Latina in un’intervista doppia andata online sulle sue pagine social in cui si auto-intervista per svelare cosa farà sul palco dell’Ariston.

Tiziano Ferro sarà presente in tutte e 5 le serate del Festival di Sanremo 2020: sicuramente non se lo sarebbe mai aspettato, ma era un suo sogno. Canterà alcuni dei suoi più grandi successi e poi alcune delle canzoni che hanno caratterizzato tutti i Sanremo della sua vita, brani legati a ricordi che sono rimasti indelebili nel suo cuore.

Secondo quanto svelato canterà sicuramente Mia Martini e anche Domenico Modugno. E poi duetterà con Massimo Ranieri. Ancora ricorda il suo Festival del “1988. Perdere l’amore. Lui termina la sua prima esibizione, il salotto di casa mia cade nel silenzio più assoluto e mio padre dice ‘questo vince’. E io da quel giorno penso che voglio essere come lui“.

E poi l’annuncio che tutti aspettavano: “Presenterò un progetto completamente nuovo e inatteso per quanto mi riguarda: un documentario. Un progetto sul quale lavoro da anni e che uscirà a giugno, per Prime Video. Un’opera che mi racconta, alla luce dei 40 anni quasi compiuti e che nasce dall’urgenza di dire qualcosa in più di me, rispetto a quello che tutti sanno già. Il titolo sarà: FERRO“.