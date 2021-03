Sanremo 2021: Achille Lauro sale sul palco e svela il terzo quadro, con la voce unica di Emma Marrone. Ecco da cosa era vestito

È andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2021 e tra le tante esibizioni di certo non poteva mancare quella di Achille Lauro. L’artista ha messo in scena il “terzo quadro“, è salito sul palco vestito da statua greca ed ha cantato la canzone Penelope, in compagnia della ineguagliabile voce di Emma Marrone.

Una performance con la quale Achille Lauro ha svelato la terza lettera del gioco dell’impiccato che è apparso sul suo profilo Instagram sin dall’inizio del Festival. Fino ad ora ha svelato tre lettere: la L, la A e la U. Le prime tre lettere del suo nome.

Sono il Pop. Presente, passato. Tutti, Nessuno. Universale, censurato. Condannato ad una lettura disattenta, Superficiale. Imprigionato in una storia scritta da qualcun altro. Una persona costruita sopra la tua persona. Divento banale, mi riducono ad un’idea. Antonomasia di quelli come me. Rinchiudere una persona in un disegno. Ma io ero molto di più. Il pregiudizio è una prigione. Il giudizio è la condanna. Dio benedica gli incompresi.

Prima della canzone cantata da Lauro e da Emma Marrone, è salita sul palco l’attrice Monica Guerritore, che con un emozionante monologo ha aperto il quadro dedicato a Penelope.

In questa esperienza a Sanremo, l’artista ha spiegato che il suo, è un viaggio attraverso cinque generi musicali, raccontati in cinque quadri.

Le precedenti esibizioni di Achille Lauro

Durante la prima serata, il cantante si è esibito con il brano Solo Noi e con un costume che non è passato inosservato: piume rosa e capelli blu. Alla fine della performance, sul suo viso sono scese lacrime di sangue:

Sono il Glam rock. Sono un volto coperto dal trucco. La lacrima che lo rovina.

Nella seconda serata, Achille Lauro ha voluto omaggiare la storica cantate Mina. È salito sul palco con una lunga treccia rossa e un neo sul volto, cantando il brano Bam Bam Twist:

Sono il Rock ‘N Roll. Tributo a Mina, donna dal vero animo Rock ‘N Roll.

È attesa la performance di questa sera, Achille Lauro si esibirà affiancato da Fiorello.