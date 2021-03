Achille Lauro piange lacrime di sangue alla prima esibizione a Sanremo: come ha fatto, la spiegazione del trucco

Achille Lauro e le sue lacrime di sangue, ecco come ha fatto il cantante per ottenere quel effetto

C’è chi lo ama e chi lo detesta, chi vede in lui un visionario e chi un imitatore a cui manca l’originalità. Quello che è innegabile è che Achille Lauro riesce sempre a far parlare di se e a sorprendere con i suoi outfit e con i suoi effetti speciali. Nella prima serata del 71esimo Festival di Sanremo ha concluso la sua esibizione piangendo lacrime di sangue. Ma come ha fatto? Lo abbiamo chiesto a una make-up artist specializzata in effetti speciali che ci ha svelato il trucco usato dal cantante.

Achille Lauro è un artista poliedrico che ama sorprendere il suo pubblico. Il cantante trentenne non è in gara quest’anno. Sul palco dell’Ariston ha indossato una parrucca blu, una tutina di paillettes e piume e ha concluso la performance versando lacrime di sangue. Non trattandosi di un’esibizione registrata, come ha fatto a piangere sangue? La risposta ce la dà Gloria Ghela, una giovanissima make-up artist SFX che abbiamo intervistato.

frame video Instagram @Achille Lauro

Gloria ci ha detto che il trucco usato da Achille Lauro sul palco di Sanremo è molto usato negli effetti speciali dei film e videoclip musicali. Un tubo trasparente, molto sottile è stato posizionato sul viso del cantante e ricoperto con latex o cera. Il tubo è stato passato dietro alle orecchie del cantante, passando sotto i vestiti per poi arrivare in una posizione accessibile. Come potete vedere nel video, ci spiega Gloria, ad un certo punto si abbassano le luci e la telecamera gli inquadra il viso per dargli la possibilità di premere sul contenitore contenente il sangue finto.

La stessa tecnica è stata usata anche dalla cantante Billie Eilish nel videoclip del brano “when the party’s over”. Come potete notare, in questo caso, i tubi sono stati eliminati in seguito con la post produzione. Nel caso di Achille Lauro, questo non è stato possibile e gli autori hanno dovuto usare il trucco per nascondere i tubi.

Adesso che vi abbiamo svelato il trucco usato da Achille Lauro per piangere lacrime di sangue provate a guardare di nuovo il video del brano “Solo Noi”. Vedrete che adesso vi sembrerà tutto molto evidente. Ma c’è qualcos’altro che dovete sapere sull’esibizione del cantante.

Il significato delle lacrime di sangue di Achille Lauro

Come riferito da Fanpage.it, le lacrime di Achille Lauro sul palco di Sanremo erano un riferimento alla Madonnina di Civitavecchia. Questa statua avrebbe pianto lacrime di sangue 14 volte 26 anni fa, nel 1995. Ai tempi, le lacrime della Madonnina furono considerate dal Monsignor Grillo un invito alla conversione e alla penitenza.

Chiudiamo le nostre spiegazioni con le parole del cantante: