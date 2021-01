Sanremo 2021: la Rai cerca figuranti per formare il pubblico. I requisiti per candidarsi

La Rai dà ufficialmente il via alla ricerca dei figuranti al teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2021

A causa delle restrizioni adottate per il Coronavirus, il Festival di Sanremo 2021 non potrà avvalersi di un pubblico pagante, diversamente da quanto avvenuto lungo la sua luminosa e longeva storia. La 71esima edizione della kermesse canora dovrà necessariamente prevedere sostanziali accorgimenti nella messa in opera.

Sanremo: presenza retribuita

Tramontata l’ipotesi degli spettatori bloccati su una nave da crociera, da oggi, lunedì 25 gennaio 2021, i vertici di Viale Mazzini stanno cercando figuranti che, dal 2 al 6 marzo 2021, occupino le poltrone. Per garantire la loro presenza i candidati scelti saranno retribuiti. A fronte dell’impossibilità di ospitare un “vero” pubblico (composto da paganti o invitati) in teatro, la Rai ha dato il via alla ricerca di persone che colmino il vuoto.

Predisposizione in coppia

Proprio in queste ore, chi ha già avuto esperienze pregresse, avendo presenziato nel ruolo di figurante all’Ariston, ha ricevuto un messaggio, dove gli organizzatori indicano chiaramente i requisiti richiesti.

Per la manifestazione canora stanno reclutando, per le cinque serate in diretta dal teatro Ariston, dei claqueur, con carattere di urgenza. L’impegno è previsto dal 2 marzo 2021 al 6 marzo 2021 e – si legge – sono richieste persone conviventi da predisporre in coppia.

I requisiti

Dunque, la convivenza è una condizione imprescindibile. Lo ribadisce la nota diramata alle persone interessate. Nella fattispecie, è essenziale possedere il requisito di convivente che consentirà di occupare due poltrone ravvicinate, a distanza di almeno un metro dalle altre. Inoltre, sarà tassativo sottoporsi a un tampone, che sarà rimborsato successivamente dall’azienda pubblica. Il test andrà eseguito nei giorni precedenti la prima convocazione, e il referto andrà inviato insieme a un’autodichiarazione di convivenza.

Sanremo: candidature tramite mail

Chiunque desideri prendere parte a Sanremo 2021 tra il pubblico ha un preciso iter da osservare. Si invia una mail all’indirizzo di posta elettronica ufficiofigurantisanremo@rai.it con cognome, nome, numero di telefono, allegando una propria foto recente in primo, frontale e senza occhiali da sole. Gentilmente si chiede poi ai destinatari di ampliare tale proposta lavorativa a conoscenti, sempre nel rispetto dei predetti criteri.