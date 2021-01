Sono ancora in corso gli esami per capire il motivo esatto dietro la morte del piccolo Antonio Cioffo, di soli 8 anni. I genitori e i medici, per cercare di salvarlo, hanno fatto il possibile. Ma a nulla sono serviti i loro disperati tentativi. Purtroppo il bimbo ha perso la vita dopo l’arrivo in ospedale.

La drammatica notizia si è diffusa in fretta in tutta la comunità. Per questo, in molti hanno voluto pubblicare un messaggio sui social, per salutarlo per l’ultima volta.

Secondo le informazioni rese note nelle ultime ore, il dramma si è consumato nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 gennaio. Precisamente nell’abitazione della famiglia ad Arienzo, in provincia di Caserta.

Il piccolo Antonio ha iniziato ad accusare un forte malore ed aveva anche delle difficoltà respiratorie. I genitori vista la gravità delle sue condizioni, hanno allertato in fretta il 118. I sanitari sono arrivati sul posto in pochi minuti e dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale.

All’arrivo nel pronto soccorso, le condizioni del bambino erano davvero critiche ed i medici hanno fatto il possibile per salvarlo. Tuttavia, i loro disperati tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Il cuore di Antonio ha cessato di battere pochi minuti dopo.

In un primo momento, i dottori credevano il piccolo fosse positivo al Coronavirus, poiché presentava i sintomi di quest’infezione. Però, nelle ultime ore, dal tampone è emerso che era negativo al test. Di conseguenza credono che il suo decesso sia avvenuto a causa di un infarto del miocardio.

Morte Antonio Cioffo: il funerale

Il funerale del piccolo Antonio verrà celebrato nella mattina di oggi, mercoledì 20 gennaio, nella chiesa di Arienzo. L’intera comunità ora si è stretta vicino al dolore dei familiari.

In molti sul web, appena sono venuti a conoscenza della triste notizia, hanno voluto pubblicare un messaggio di cordoglio per il piccolo, ma anche per i suoi genitori.

Ovviamente il lavoro dei medici legali non si è ancora concluso, poiché hanno a disposizione diversi giorni prima di presentare la relazione completa sulla morte del bimbo e su cosa hanno scoperto dall’esame autoptico.