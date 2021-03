Sanremo 2021, Maneskin in trionfo ma sapete qual è il significato dietro al loro nome?

Partiti in sordina al Festival di Sanremo 2021 i Maneskin si sono aggiudicati la 71esima edizione con il brano Zitti e buoni, toccando l’apice della loro fama e suscitando parecchia curiosità.

Maneskin: termine danese

Credit: Maneskin – Facebook

Decretati campioni nella serata finale andata in onda ieri, sabato 6 marzo, sono emersi tanti interrogativi a proposito della band che ha stregato l’Ariston. Tra questi uno riguarda il significato del nome del gruppo, spiegato dalla bassista Victoria De Angelis. Difatti, la ragazza ha ammesso che è stato scelto in maniera totalmente casuale: il termine Maneskin deriva dalla lingua danese e vuol dire “chiaro di luna”.

Rimando alle origini

Nel corso della partecipazione a X Factor, la bassista aveva raccontato che il complesso era alla perenne ricerca di un nome da attribuirsi per prendere parti a eventi pubblici ma non sapevano in quale modo chiamarsi. In un secondo frangente, viste le origini danesi di Victoria, gli altri componenti del gruppo hanno stabilito di andare alla ricerca di una parola che derivasse da quella specifica lingua.

È bastato, poi, che la bassista pronunciasse il termine Maneskin per convincere i ragazzi del suo suono e adottarlo, nonostante il suo significato di “chiaro di luna”. A tal proposito, gli stessi musicisti hanno riconosciuto la sua non attinenza alla propria vera natura.

Il mondo in mano

Credit: Maneskin – Facebook

I quattro componenti, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, sono: Ethan Torchio, Thomas Raggi, Victoria De Angelis e il cantante/frontman Damiano David.

Maneskin: il duetto con coach Manuel Agnelli

Credit: Maneskin – Facebook

La band è stata fondata nel 2015 per poi salire alla notorietà attraverso la vetrina di X Factor nel 2017, sotto la guida del leader degli Afterhours Manuel Agnelli, con cui i Maneskin si sono esibiti in occasione del Festival di Sanremo 2021, nella puntata incentrata sulle cover e i duetti, con la canzone Amandoti.