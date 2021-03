Ieri sera, è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Tra gli invitati, che si sono esibiti sul palco, mancava Iva Zanicchi. La nota cantante avrebbe dovuto cantare le sue storiche canzoni, insieme a Fausto Leali, Marcella Bella e Gigliola Cinquetti. Ma perché non era presente? È stata proprio lei a spiegare il motivo della sua assenza, durante un’intervista con Il Fatto Quotidiano.

Dopo l’invito del conduttore Amadeus, Iva Zanicchi si è ritrovata costretta a rifiutare, a suo malincuore. È una delle storiche figure del Festival di Sanremo, ha partecipato a 10 edizioni durante la sua carriera, vincendone ben tre.

A seguito della notizia del suo “No” dopo l’invito, la testata giornalistica ha deciso di contattarla, per scoprire il motivo dietro al suo rifiuto.

La cantante ha spiegato che non ha rifiutato il Festival, ma che ha dovuto dire di no ad Amadeus, a seguito di alcuni problemi di salute. Iva Zanicchi ha avuto il Coronavirus e dopo vari esami, i medici le hanno riscontrato una leggera polmonite interstiziale con una lieve tracheite. Per cui, le è stato consigliato di non cantare.

A malincuore ha dovuto quindi dire di no e non è stato affatto facile per lei. Rinunciare al Festival di Sanremo è un sacrificio enorme per Iva Zanicchi, anche se, come lei stessa ha dichiarato, avrebbe preferito uno spazio diverso: “Credo di meritarmelo”.

Parlando sempre del Festival di Sanremo e delle esibizioni già andate in onda, la Zanicchi ha espresso la sua preferenza. A colpirla in particolar modo, la performance di Annalisa.

Iva Zanicchi e L’Isola dei Famosi

Tra non molti giorni, Iva Zanicchi sarà opinionista durante il reality L’Isola dei Famosi, insieme all’ereditiera Elettra Lamborghini. Le due affiancheranno Ilary Blasi durante la conduzione. Per la cantante non è la prima volta. Ha già avuto un ruolo simile durante il Grande Fratello e La Fattoria. Mentre per Elettra, si tratterà di un vero e proprio debutto televisivo.