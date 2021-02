Sanremo 2021, quale sarà il ruolo di Giovanna Civitillo durante il festival?

Dopo non poche polemiche il Festival di Sanremo 2021 si farà. E, come stabilito dal padrone di casa Amadeus, dovranno essere rispettate tutte le norme anti-Covid. Infatti, come deciso dal comitato tecnico scientifico, la manifestazione canora più attesa dell’anno dovrà svolgersi senza pubblico. In questi giorno sono apparse notizie riguardo il ruolo della moglie del padrone di casa Amadeus, Giovanna Civitillo.

Si vociferava già un probabile ruolo di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, all’interno del Festival di Sanremo. Che ruolo ricoprirà la bella Giovanna durante la settimana del Festival di Sanremo 2021?

Senza non poche polemiche il Festival della canzone italiana ci sarà. E sarà presente per cinque serate, dal 2 marzo al 6 marzo 2021 nel massimo rispetto delle regole anti-Covid. Ad affiancare il padrone di casa Amadeus l’amico di sempre Fiorello. Altrettanto importante, però, la presenza del parterre femminile.

Infatti saranno Elodie, Matilde De Angelis e Naomi Campbell ad affiancare Amadeus nella conduzione. Alle donne con molta probabilità si aggiunge Serena Rossi, come dichiarato dal settimanale ‘TV Sorrisi e Canzoni’. Tutti, comunque, si sono chiesti del ruolo della moglie di Amadeus all’interno della manifestazione canora più famosa d’Italia.

Stando a quanto riportato dalle varie testate giornalistiche, Giovanna Civitillo farà parte del cast di Prima Festival. Infatti a condurre il programma dal 27 febbraio al 6 marzo 2021 ci sarà proprio la moglie di Amadeus. Compito della moglie del direttore artistico del Festival sarà quello di porterà i telespettatori dietro le quinte del Festival stesso.

Ma Giovanna Civitillo non sarà da sola nella conduzione della trasmissione. Infatti, ad affiancarla in questo viaggio ci saranno Valeria Graci e Giovanni Vernia. Ci sono novità anche per quando riguarda i programmi daytime del Festival i quali non potranno presenziare a Sanremo. Inoltre non verrà trasmesso il Dopo Festival, a causa della durata del Festival stesso che si protrarrà fino alle 2 del mattino.