Anche quest’anno il Festival di Sanremo 2022 sta per iniziare, ma ancor prima del debutto iniziano i primi intoppi. C’è già il primo cantante positivo al Covid-19 e si tratta del giovane artista reduce da Amici di Maria De Filippi, Aka7even.

A far sapere di essersi messo in quarantena è stato l’artista in persona che ha pubblicato un post sui social tranquillizzando tutti. Aka7even è fortunatamente asintomatico, tuttavia, per il momento dovrà restare a casa.

Ciao a tutti, Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto, Aka.

Per il momento, l’artista dovrà saltare le prove generali della kermesse sanremese. L’anno scorso è toccato a Irama saltare la partecipazione per il Covid–19.

Il giovane dovrebbe presentarsi con Perfetta, la nuova canzone che potrebbe diventare il nuovo tormentone invernale. Aveva già parlato del brano che porterà a Sanremo 2022 in un’interista al Corriere:

Si intitola Perfetta così, è il mio prossimo esame.Un brano più cantato che rappato. Racconta del mio nuovo approccio alla vita, di un percorso di insicurezza personale che sono riuscito a colmare e rendere parte del mio carattere. Parla dell’accettarsi e del ritrovare l’amor proprio. Alcune vicende del passato erano come scheletri che uscivano dall’armadio e che ho sistemato.

Per il momento, a parte questo piccolo incidente di percorso, tutto fila alla grande. Molti artisti torneranno in gara alcuni anche con ruoli inediti, Francesca Michielin tornerà a Sanremo come direttrice d’orchestra per la canzone di Emma Marrone.