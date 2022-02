Il Festival di Sanremo è concluso, ma anche per questa edizione non sono mancate polemiche e sorprese. Durante l’ultima conferenza stampa, infatti, Amadeus ha avuto un momento di arrabbiatura con un giornalista.

Il motivo sarebbe da ricercare nella partecipazione di Jovanotti alla serata dei duetti. Il cantante ha cantante in compagnia di Gianni Morandi, interprete proprio del suo pezzo.

Ma come mai non era stato annunciato Lorenzo Cherubini sul palco dell’Ariston per la settantesima edizione del Festival? Il giornalista ha chiesto al conduttore delucidazioni:

Mattia Marzi ha risollevato una questione appena chiarita con un altro giornalista riguardo la partecipazione di Jovanotti. Lui, però, in particolare ha chiesto come mai la partecipazione di Jovanotti non è mai stata confermata e perché per lui si è “chiuso un occhio” dato che la partecipazione di eventuali ospiti doveva essere confermata per regolamento entro il 26/01.

Sembra però che “Ama ha però sottolineato che tutti gli artisti in gara erano consapevoli e molti si sono espressi positivamente sul risultato di ieri sera!”

Dunque, l’accordo implicito con il resto del cast sembra non aver creato problemi. Amadeus però non ha lasciato cadere la domanda e ha risposto piuttosto furioso:

Sono veramente dispiaciuto perché con una trasmissione che ha fatto il 60% di share… Io mi assumo sempre tutte le responsabilità, anche quando ho fatto il 42%… Con il 60%, perdonami, oggi me la voglio proprio godere.