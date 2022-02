Nella finale di Sanremo 2022 il Ferilli Gate tiene banco più della vittoria di Mahmood e Blanco, con Brividi, e più ancora del FantaSanremo, grande rivelazione di questa edizione del Festival. A chi erano rivolte quelle parole sentite mentre sul palco c’era solo Amadeus e l’attrice romana era nel backstage, con il microfono lasciato aperto? A rispondere oggi è la diretta interessata. Che chiude la storia.

Un breve riassunto per chi non ha seguito Sanremo. La serata finale del Festival ha visto protagonisti Amadeus e Sabrina Ferilli, co conduttrice sul palco dell’Ariston. A un certo punto, mentre sul palco c’era solo il conduttore, si è sentito un fuori onda con l’attrice che ce l’aveva con qualcuno.

Si sente dire “Fa il pezzo di m…a c on gli altri” e “Nun ce sto”. Poi l’attrice ritorna sul palco e Amadeus prova a prenderle la mano, ma lei si sposta. Cosa è successo mentre si trovava nel backstage? Cosa può essere andato storto?

I social scatenati ipotizzano che l’attrice ce l’abbia proprio con Amadeus, perchè lui le ha “rubato” poco prima la presentazione di Emma sul palco (ma aveva anche chiesto scusa).

C’è chi ipotizza che ce l’avesse con Gianni Morandi, non si sa per qualche non ben precisato motivo. Amadeus in conferenza stampa nega dissapori e battibecchi, sostenendo che fosse inciampata in un cavo, andando avanti per un po’ con il suo modo colorito di dire le cose.

Sanremo 2022 Ferilli Gate: la risposta dell’attrice mette tutti a tacere

Prima l’attrice scrive un post in cui ringrazia tutti, taggando anche Amadeus e il suo profilo di coppia con la moglie Giovanna:

Grazie a tutti, a tutta l’organizzazione Rai e sanremorai, a tutti gli autori e i tecnici, ma soprattutto grazie a te giovanna_e_amadeus, ti voglio bene ❤️ #Sanremo2022

E poi nella giornata di domenica, tranquillizza tutti, che non è successo niente, con un post che rimane comunque criptico:

…ho visto che fa tendenza quindi vi mostro il vero #FerilliGate 😉 chi più di me potrebbe sapere?

Ma quindi, cosa è successo?