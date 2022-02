Sanremo 2022, imbarazzo per Amadeus: “Pipì” in diretta

Il cantante mette in imbarazzo il conduttore Amadeus. Si parla di 'Pipì' in diretta

È arrivata la fine di questo Festival di Sanremo 2022, con un successo strepitoso di Amadeus che ha riconfermato la sua bravura come conduttore e direttore artistico. La gara canora è stata uno degli eventi più seguiti dai telespettatori degli ultimi venti anni.

Fonte studio Sanremo

Anche la critica ha riconosciuto in questa edizione una delle più riuscite degli ultimi tempi. Non si vedeva un successo così dall’ultima edizione condotta da Raffaella Carrà. Sono stati decretati vincitori di questo Sanremo 2022 Mahmood e Blanco, con il brano: Brividi, seguiti da Elisa al secondo posto con il brano: O forse sei tu, e Gianni Morandi che si è piazzato al terzo posto con: Apri tutte le porte.

Il premio della critica di Mia Martini lo vince Massimo Ranieri, con il brano: Lettera di la dal mare. Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato a Fabrizio Moro, per il brano: Sei Tu, arrivato al 12° posto della classifica. Ma questo Festival passerà alla storia anche per i colpi di scena che ci ha regalato.

In primis il Fantasanremo, che ha portato sul palco dell’Ariston un gioco di parole che ha, più di una volta, strappato qualche sorriso. Frasi chiave che, se pronunciate dopo l’esibizione, facevano accumulare dei punti bonus ai concorrenti.

Parole e frasi come Fantasanremo, Papalina e Un saluto a zia Mara sono state quelle più citate. Ma quello che è successo durante la finale ha fatto molto sorridere i telespettatori. Amadeus si è imbattuto in due momenti esilaranti.

Uno con il cantante Sangiovanni, il quale mette al collo del conduttore una sciarpa del Milan (anche se, come tutti ben sappiamo, il conduttore è un grande e sfegatato tifoso dell’Inter).

L’altro arriva con il cantante Dargen D’Amico, che da una risposta molto particolare a una sua domanda. Amadeus ha chiesto al cantante, che si è sempre fatto vedere con indosso gli occhiali da sole, se qualche volta ne facesse a meno. Il cantante senza mezzi termini risponde: “Si quando vado in bagno per fare pipì li tolgo perché non vedo e non mi piace sporcare”. Il conduttore con un sorriso ironico mette a tacere il cantante e lo invita ad esibirsi.