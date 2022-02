Ieri sera c’è stata la serata inaugurale del 72° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Da sempre la famosissima manifestazione canora è stata apprezzata dal pubblico oltre che per la musica per la moda ed il gossip. In questa edizione ci sono molti protagonisti che fanno del loro look una fonte di grande popolarità. Ovviamente come tutti gli anni sono stati dati i voti riguardo il look e le acconciature. Partiamo dal padrone di casa di Sanremo 2022: Amadeus voto 9 – indossa un completo di Gay Mattiolo tutto nero con gocce di cristallo molto sobrio ed elegante con un papillon di velluto sempre nero.

Achille Lauro voto 6 – tutti si aspettavano un look più audace dall’artista più estroverso del panorama musicale italiano. Il ragazzo indossava dei pantaloni in pelle a vita bassa e nient’altro. I tatuaggi in bella vista. Ad un certo punto il pubblico ha temuto il peggio. Il cantante ha infilato le mani nei calzoni ed ha estratto una bottiglietta con acqua per inscenare il suo battesimo.

Ornella Muti voto 8 – sempre bellissima ed elegantissima. L’attrice indossava inizialmente un abito in tulle color carne con dei Swarovski molto bello. Il secondo abito era tutto nero molto elegante. Blanco e Mahmood voto 10 – il primo indossava un mantello con una blusa trasparente sotto e un pantalone nero tutto di Valentino. Il secondo invece si è presentato con uno spezzato molto sciccoso. Degno di nota l’anello di quest’ultimo.

Matteo Berrettini voto 10 – il fisico aiuta molto e il suo completo di Boss gli sta addirittura meglio del completo da “lavoro” che indossa abitualmente. Una bella sorpresa a Sanremo 2022. Noemi voto 5 – il vestito molto bello della Ferretti gli dona nelle forme ma il colore non si addice alla sua carnagione. Gianni Morandi voto 9 – il suo smoking particolare di Armani gli sta proprio bene, giovanile ma elegante con i suoi colori particolari.

Fiorello voto 9 – arriva in impermeabile nero e occhiali scuri. Notevole la camicia con cristalli di Armani. La Rappresentante di Lista voto 7 – lei indossa un frac molto schiccoso e lui un bello smoking. Gran passo avanti rispetto allo scorso anno. Michele Bravi voto 9 – molto bella la giacca floreale in pelle e ben abbinata la blusa sotto con paillettes. Maneskin voto 8 – Molto anni 80 il vestito in velluto verde di Damiano, decisamente provocatoria Victoria.

Massimo Ranieri voto 7 – elegante e sobrio il suo abito di Emporio Armani, proprio come lui. Ana Mena voto 4 – mini abito rosa a scacchi fin troppo latino americano, bocciata. Rkomi voto 5 – look nero in pelle forse troppo biker. Orietta Berti voto inclassificabile – Rovazzi aveva rivelato da Fazio che la Berti avrebbe stupito tutti. Un omaggio a Sanremo solo il mix di colori è a dir poco particolare.

Giusy Ferreri voto 9 – vestito nero con scollatura e strass sui fianchi. Molto elegante. Colapesce e Dimartino voto 4 – vestiti da marinai volevano essere simpatici senza riuscirci. Non ci resta che aspettare la seconda serata per vedere i look degli altri artisti.