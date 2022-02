Perché l'artista Ana Mena può partecipare al Festival di Sanremo 2022 anche se non è italiana? La spiegazione arriva direttamente da Amadeus

Si chiama Festival della canzone italiana ed è proprio per questo che in molti si sono domandati perché Ana Mena, essendo spagnola, può partecipare al Festival di Sanremo 2022.

Credit: Rai

Ana Mena è tra i Big della competizione, dopo che questa estate è stata tra i top cantanti delle classifiche estive.

Dopo la notizia, in molti hanno criticato la sua presenza sul palco dell’Ariston, visto il fatto che la cantante non sia italiana e visto che concorrenti come Francesco Monte sono stati esclusi. Proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, dopo la sua esclusione e la notizia della presenza della cantante spagnola, ha commentato su Facebook:

Ma cosa ci sta? Siete Seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento.

Credit: Rai

Il conduttore Amadeus ha voluto spiegare personalmente la sua scelta, chiedendo al pubblico e ai concorrenti della competizione, di non giudicare le sue scelte.

Il regolamento del Festival di Sanremo non prevede nessuna regola che riguarda la nazionalità dei Big. Il direttore artistico può scegliere ed invitare, sulla base di insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali, gli artisti con nuove canzoni. Non solo, Amadeus ha continuato dicendo:

Canta in italiano. Non è il primo caso, in passato Luis Miguel nel ’85, Lola Ponce vinse nel 2008. Siamo contenti che una cantante spagnola di successo omaggi la musica italiana, ovviamente a Sanremo con una canzone italiana.

L’esibizione di Ana Mena criticata dal pubblico

Credit: Rai

Ana Mena si è esibita sul palco dell’Ariston con il suo brano “Duecentomila ore“. Bellissima e talentuosa, la cantante si è trovata sommersa dalle critiche.

Credit: Rai

Secondo alcuni la sua canzone sarebbe troppo simile al brano Amandoti di Gianna Nannini.