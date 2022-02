L'esibizione e i look di Loredana Berté e Achille Lauro per la quarta serata sul palco dell'Ariston: hanno cantato "Sei bellissima"

Si sono appena esibiti Achille Lauro e Loredana Berté sul palco dell’Ariston, con il brano “Sei Bellissima”.

La storica cantante italiana ha sfoggiato un look black con gli stivali bianchi e con le gambe in vista, mentre il suo collega ed artista in gara, ha indossato un completo bianco firmato Gucci e come le altre sere, è salito sul palco a piedi nudi.

In molti hanno però notato che la Berté indossava anche una piccola borsetta e si sono domandati cosa ci fosse dentro. La curiosità del pubblico italiano si fa sentire forte sui social network.

Non è la prima volta che la cantante sale sul palco con una borsetta che completa i suoi particolari look e già in altre occasioni ha spiegato che all’interno non c’è altro che il microfono. Non ama che i fili e i supporti rovinino i suoi abiti!

Al termine della loro esibizione, Achille Lauro ha regalato un grande mazzo di fiori alla sua dama e le ha scritto una lettera, che il conduttore Amadeus ha letto in diretta.

Il contenuto della lettera di Achille Lauro per Loredana Berté

Che strano uomo sono io, incapace di chiedere scusa, perché confonde il perdono con la vergogna. Che strano uomo sono io, che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere. Che strano uomo sono io, capace solo di dire “sei bellissima” perché ancora ha paura di riconoscere il tuo valore. Stasera, “per i tuoi occhi ancora”, Chiedo scusa e vado via. Lauro.

A differenza di come in molti si aspettavano, quest’anno per il Festival di Sanremo 2022, Achille Lauro non ha optato per le piume e strani e stravaganti costumi.

Durante la prima serata, è salito sul palco con indosso un paio di pantaloni di pelle neri e con il torso nudo. Durante la terza serata, il cantante ha indossato una giacca nera lucida, una camicetta trasparente e un pantalone nero, che ha sbottonato durante l’esibizione.