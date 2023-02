Sanremo 2023, Amaudes confessa: “Ecco cosa farà Chiara Ferragni”

L’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo è sempre più vicina e in questi giorni non si fa che parlare d’altro. In seguito ad un’intervista rilasciata al giornale ‘Chi Magazine’, Amaudes ha rivelato cosa farà Chiara Ferragni nelle serate in cui lo affiancherà sul palco dell’Ariston. Scopriamo insieme cosa ha rivelato il direttore artistico.

Chiara Ferragni sarà senza ombra di dubbio una delle protagoniste assolute della nuova edizione del Festival di Sanremo insieme a Francesca Fagnani, Paola Enogu e Chiara Francini. Qualche giorno fa Amadeus ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Chi’ dove ha rivelato cosa faranno le co-conduttrici nelle serate della manifestazione più attesa dell’anno.

All’inizio dell’intervista, il direttore artistico del Festival di Sanremo ha rivelato il suo pensiero nei confronti dell’imprenditrice digitale. Queste sono state le sue parole a riguardo:

È carina […] non la conoscevo personalmente anche se l’ho invitata ogni anno perché la considero molto forte.

L’intervista di Amadeus al noto giornale è poi proseguita con alcune rivelazioni che il conduttore ha fatto in merito alla risposta di Chiara Ferragni quando ha ricevuto la sua chiamata. Ecco quanto detto da Amadeus:

Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiasta della tua proposta.

Amadeus svela cosa farà Chiara Ferragni nelle serate del Festival di Sanremo

Nel corso delle ultime ore stanno emergendo molti retroscena in merito al ruolo di Chiara Ferragni e delle altre co-conduttrici che affiancheranno Amadeus durante le serate della manifestazione canora. Stando alle parole del direttore artistico, per Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Enogu e Chiara Francini saranno previsti dei monologhi su temi precisi.

Lo scopo è quello di e rendere partecipe il pubblico ad alcuni principi di cui ancora oggi si parla poco sul piccolo schermo. Non ci resta che attendere la prossima settimana per dare ufficialmente inizio alla settimana più attesa dell’anno.