Sanremo 2023, Anna Oxa ignora Giovanna Civitillo: la reazione della moglie di Amadeus

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato e già iniziano a comparire i primi colpi di scena. In queste ultime ore sta facendo il giro del web la notizia secondo cui Anna Oxa ha ignorato Giovanna Civitillo la quale era intenta nel farle la domanda. Scopriamo insieme qual è stata la reazione della moglie di Amadeus.

Nel corso delle ultime ore il nome di Anna Oxa è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’artista, che sarà in gara tra i Big al prossimo Festival di Sanremo, è finita al centro di una vera e propria polemica dopo aver ignorato Giovanna Civitillo nelle vesti di inviata de La Vita in Diretta.

Dopo il gossip che l’ha vista protagonista, la pagina ‘OXARTE’ ha deciso di rompere il silenzio e di rispondere dunque alle polemiche che vedono protagonista Anna Oxa in queste ultime ore. Questo è quanto scritto dalla pagina dell’artista a riguardo:

“Messaggio ai FANS” NON RIMANETECI MALE PER LE OFFESE E DIFFAMAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA ANNA OXA, VI RICORDIAMO CHE PER FARE QUERELA SI HA TEMPO 90 GIORNI E SANREMO È MOLTO TEMPO PRIMA… INTANTO FACCIAMO SANREMO STEP BY STEP LA VERITÀ SULLE INTERVISTE È CHE SPESSO SI DEVIANO… E BISOGNA GUARDARSI! […]

E, continuando, la fan page dell’artista ha scritto:

LA COSA PEGGIORE È QUANDO ATTRIBUISCONO ALLA SIGNORA OXA I PROPRI PENSIERI CON LE PROPRIE ALTERAZIONI. L’IMMAGINE SCELTA PER IL PROGRAMMA DI MATANO È GIÀ TUTTO DIRE SEMBREREBBE SINTETIZZARE: “UN’ESPRESSIONE DI IMPOTENZA”, TRA RABBIA, VENDETTA ED ALTRE QUALITÀ CHE NON APPARTENGONO A NOI.È NORMALE CHE QUALCUNO STIA SUBENDO LA PRESENZA DI ANNA OXA IN RAI. VI INVITO A NON FARVI INTOSSICARE DA QUELLA CHE DA SEMPRE È DISINFORMAZIONE/DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DI UNA DONNA MOLTO INVIDIATA PER LA SUA INTEGRITÀ. […]

Al momento, le dirette interessate non hanno rilasciato alcuna dichiarazione riguardo questa vicenda che sta facendo chiacchierare i principali giornali di gossip. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa vicenda.