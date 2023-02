Sanremo 2023, Lazza lascia il palco: il gesto coglie tutti di sorpresa

Cuore di mamma. Questa sera, nella terza serata del Festival di Sanremo 2023, Lazza si è esibito come settimo concorrente con il brano Cenere. La stessa posizione occupata in classifica generale, secondo il gradimento espresso dalla sala stampa a seguito dei primi due appuntamenti.

Festival di Sanremo 2023, Lazza scende dal palco per andare in platea: il gesto per la donna più importante della sua vita

Il rapper, al debutto nella kermesse, ha portato un pezzo dal significato profondo e metaforico. Il convincente testo ha convinto sia i fan sia gli addetti ai lavori, per un battesimo di fuoco andato nel migliore dei modi. Da qui alla puntata finale in programma sabato 11 febbraio può succedere tanto, ma l’impatto con il pubblico generalista è stato molto positivo.

A dispetto dell’immagine da “bad boy”, Lazza ha tirato fuori il lato più tenero di sé nella terza serata del Festival di Sanremo 2023. Dopo aver eseguito Cenere sul palco, il direttore artistico e conduttore Amadeus gli ha donato i fiori. Un rito irrinunciabile, che vale per qualunque artista vada in scena al teatro Ariston.

Invece di tenerli, Lazza è sceso subito tra la folla per donare il mazzo di rose alla donna più importante della sua vita. Anche se era piuttosto ovvio a chi si riferisse, gli eventuali dubbi sono svaniti quando ha raggiunto la madre Francesca, presente in sala. Con la battuta “mio padre è già una star” Lazza ha chiuso l’intervento, accolto tra gli applausi scroscianti del pubblico. Nella sua semplicità, il suo gesto è piaciuto a tutti.

In precedenza, un episodio curioso con il bouquet aveva visto per protagonista Gianluca Grignani. Momentaneamente rientrato nel backstage senza raccoglierli, il cantautore aveva rifatto capolino.

Una volta abbracciato Amadeus, aveva preso il bouquet lanciandolo in mezzo alla platea come segno di ringraziamento per il sostegno ricevuto durante l’esibizione.