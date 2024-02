Sanremo 2024: Fred De Palma sul Palco dell’Ariston: tutte le curiosità sul cantante in gara

Fred De Palma è uno pseudonimo usato dall’artista Federico Palana, nato a Ceva nel 1989. La sua storia è contrassegnata da un passato travagliato, tant’è che lui stesso ammette di aver fatto uso di droghe fin da giovane. La sua situazione peggiora col tempo, rischiando di morire per ben due volte e perdendo un amico a causa della droga. Questo evento lo segna così tanto che decide di prendere in mano la sua vita e non buttarla via, come stava facendo fino a quel momento. Comincia a scrivere e questo sarà l’inizio della sua carriera.

Successivamente entra nel mondo del rap partecipando a contest di freestyle a Torino e Milano, dove incontra figure importanti della musica italiana, come Dirty C con cui forma un gruppo, i Royal Rhyme. Pubblicano un album nel 2011 e un EP l’anno successivo. Fred continua a partecipare ai contest e vince il Zelig Urban Talent 2011, comparendo anche in TV nel programma MTV Spit, dedicato alle battle di freestyle, dove arriva terzo.

Nel 2012, Fred De Palma decide di intraprendere una carriera da solista e, nel mese di giugno, pubblica l’album “F.D.P.“. I suoi album “BoyFred“, “Hanglover“, “Uebe” e “Unico” consolidano la sua fama, mentre collabora con artisti internazionali.

Tuttavia, si ritrova ancora a combattere una battaglia personale, contro la dipendenza dal gioco d’azzardo, dopo aver superato quella dalle droghe. La sua canzone “Adrenalina“, con cui spera di arrivare a quelli che hanno il suo stesso problema, affronta apertamente questa tematica.

Per quanto riguarda la sua vita privata, pare che dopo alcune relazioni andate male, ora sia felicemente fidanzato con la modella e influencer Jori Delli, con cui ha ufficializzato la relazione sui social network nell’estate del 2023.

Ora non aspettiamo altro che ascoltare la canzone con cui fa il suo debutto a Sanremo. Il titolo è “il cielo non ci vuole“, è stato svelato il 19 Dicembre nella puntata di Sanremo Giovani.