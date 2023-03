Il cantante Fred De Palma, ospite a Le Iene, ha parlato del periodo più buio della sua vita, quella in cui era dipendente dal gioco d'azzardo

Nel corso della puntata di ieri sera de Le Iene, il cantante Fred De Palma ha tenuto un monologo molto toccante. L’artista ha parlato con il cuore in mano di alcuni dei momenti più delicati della sua vita e in particolare della sua dipendenza dal gioco, per la quale ha perso tutto ciò che aveva.

Una puntata, quella di ieri sera de Le Iene, nella quale ci sono state diverse rivelazioni abbastanza scioccanti. Come quella ad esempio di Elena Di Cioccio, presentatrice, scrittrice ed ex inviata proprio del programma di Italia 1.

La Di Cioccio, guardando dritta in camera, ha deciso di uscire allo scoperto e di annunciare che è affetta da HIV da ben 21 anni, da quando ne aveva 27.

Molto toccante, poi, il monologo tenuto da Fred De Palma, noto cantante della scena rap e reggaeton italiana.

Nato a Ceva in Piemonte il 3 novembre 1989, Federico Palana, in arte Fred De Palma appunto, ha iniziato la sua carriera musicale nel 2007. La sua è stata una continua ascesa al successo e alcuni dei suoi brani hanno raggiunto in diverse occasioni la testa delle classifiche.

Il monologo di Fred De Palma

Nel suo monologo di ieri a Le Iene, però, Fred De Palma non ha parlato della sua musica, bensì di un lato nascosto della sua vita privata a cui fino ad ora non aveva mai fatto riferimento in pubblico. Quello che ha definito il periodo più buio della sua vita.

Il cantante ha iniziato parlando dell’adrenalina, intesa come un ormone che serve a migliorare la reattività dell’organismo, preparandolo a reagire in situazioni di pericolo.

Ma ci sono casi, come il suo, in cui l’adrenalina diventa un vizio ed è impossibile percepirlo, quel pericolo.

La necessità di vivere con il piede sempre schiacciato sull’acceleratore, di andare veloce, di allontanarsi dalla normalità, ha spiegato De Palma, ha preso il sopravvento su di lui e alla fine i demoni gli hanno presentato un conto molto salato.

Il cantante ha così svelato di aver avuto problemi gravi con il gioco d’azzardo, che gli hanno portato via tutto. Poi, ha concluso: