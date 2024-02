Sanremo 24, Amadeus si presenta con una torta di compleanno sul palco: il motivo sorprende

Mercoledì 7 febbraio è andata in onda la seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Una serata piena di emozioni in cui non sono potute mancare, ovviamente, le polemiche. Tra i tanti momenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico ce n’è stato uno senza ombra di dubbio molto particolare: quello in cui Amadeus si è presentato con una torta di compleanno sul palco.

Nella seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus è stato affiancato nella co-conduzione de Giorgia. L’artista ha festeggiato sul palco dell’Ariston i 30 anni del brano ‘E poi’ che nel corso degli anni ha ottenuto un enorme successo. Ed è proprio per questa importante occasione che il direttore artistico Amadeus ha fatto per Giorgia un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Il direttore artistico e conduttore artistico del Festival di Sanremo è infatti salito sul palco dell’Ariston con una torta di compleanno intonando davanti a tutta la platea ‘Tanti auguri a Te’ in riferimento, appunto, ai 30 anni del brano ‘E poi’. Inutile dire che il gesto di Amadeus ha lasciato Giorgia senza parole che ha ringraziato conduttore e ha poi spento la candelina presente sulla torta.

Ma non è finita qui. Nel corso della seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha continuato ad elogiare Giorgia con parole che non sono di certo passate inosservate. Proprio sul palco dell’Ariston, infatti, il conduttore e direttore artistico ha rivelato di ‘corteggiare’ Giorgia, proprio per la co-conduzione del Festival, da un anno. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Un anno che la cerco.

Le parole di Amadeus hanno fatto intendere che non è stato per niente facile mettersi d’accordo con Giorgia per la co-conduzione del Festival. Molto probabilmente la cantante ha preferito rimanere per un po’ lontana dai riflettori e dalla notorietà.