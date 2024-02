È appena salita sul palco dell’Ariston l’amatissima Giorgia, co-conduttrice della seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Bellissima, come sempre, la cantante accompagnerà Amadeus per tutta la serata, proprio come ieri sera ha fatto Marco Mengoni.

Giorgia non ha bisogno di essere presentata, la sua carriera è colma di successi e la sua musica fa sognare l’Italia da tantissimi anni. C’è però qualcosa che non tutti sanno di lei e che ha voluto rivelare in un’intervista con Io Donna.

Da ormai 16 anni, Giorgia segue una terapia psicologica per via di una malattia che l’affigge e sulla quale si è voluta aprire al suo pubblico. Ecco le parole della cantautrice e produttrice discografica:

È dal ‘99 che sto in terapia. Prima da uno psicologo francese, adesso da una neuropata in Veneto. Ormai so su che lavorare. Quando mi impallo capisco subito da che dipende. Sempre la solita storia: ho scelto non per me, ma per andare incontro agli altri.

Una sofferenza che è arrivata nella vita di Giorgia sin da quando era soltanto una bambina. Si sentiva indifesa ed aveva paura di essere trascurata dalla sua mamma e dal suo papà, nonostante avessero un bellissimo rapporto. Proprio questo le faceva provare invidia. Un’altra sofferenza, che ancora oggi l’accompagna, è arrivata nel 2002 con la scomparsa di Alex Baroni. Il suo ex fidanzato ha perso la vita in un drammatico sinistro stradale a Roma. Non erano più felici insieme, la loro era una storia complessa. Ma quella perdita ha cambiato la vita di Giorgia per sempre.

La morte di Alex mi ha cambiato la vita. Ci eravamo lasciati da un anno, ma avevamo avuto litigate telefoniche brutte. Il giorno prima dell’incidente mi ha lasciato un messaggio in segreteria: Volevo salutarti. Un pugno in piena faccia: quando ti rialzi, tra i lividi, vedi le cose come non le hai mai viste prima.

Paure e debolezze che hanno intaccato il suo stato psicologico, da 16 anni è in cura per risucire a superare la sua condizione. Oggi ha ritrovato la serenità e mostra a tutti il suo bellissimo sorriso. Questa sera, sul palco dell’Ariston, Giorgia è raggiante!