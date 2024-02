Sanremo 24, è polemica per il cachet ricevuto da John Travolta: cifra da capogiro

Mercoledì 7 febbraio è andata in onda la seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Uno dei protagonisti assoluti è stato senza ombra di dubbio John Travolta, il quale questa mattina è finito al centro di non poche polemiche. Pare infatti che l’attore per salire sul palco dell’Ariston abbia percepito un cachet da capogiro: scopriamo insieme la cifra choc.

John Travolta al centro delle polemiche non solo per il siparietto messo in atto con Amadeus e Fiorello sul palco dell’Ariston, ma anche per via della cifra che avrebbe percepito per essere l’ospite internazionale della seconda puntata del Festival di Sanremo.

A rivelare dettagli in merito al guadagno che l’attore di Grease ha percepito al Festival di Sanremo è il portale ‘Adnkronos’. Stando alle indiscrezioni pare che la Rai abbia trasferito sul conto di John Travolta un cachet di ben 200mila euro. Il compenso da capogiro che John Travolta avrebbe ricevuto nella seconda serata del Festival di Sanremo è da questa mattina argomenti di tutti i principali quotidiani del nostro Paese.

Ma non è finita qui. Come già anticipato, l’ospitata di John Travolta al Festival di Sanremo ha ricevuto parecchie critiche anche per via del siparietto a cui si è prestato l’attore insieme ad Amadeus e Fiorello. Per chi se lo fosse perso, i tre si sono esibito fuori dal teatro Ariston nel ballo del ‘qua qua’. Il siparietto è durato per più di un quarto d’ora e ha susciato non poche polemiche da parte dei telespettatori della manifestazione canora.

Sanremo 24, nonostante le polemiche su John Travolta, Amadeus fa il record di ascolti

Nonostante le polemiche per via della presenza di John Travolta al Festival di Sanremo, la seconda serata del manifestazione canora ha registrato uno share di ascolti pari al 60%. Ancora una volta Amadeus si conferma come uno dei conduttori più amati e più seguiti di sempre.