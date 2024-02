Sanremo 24, Ruggiero Del Vecchio apre il Festival: chi è il pensionato di Viva Rai 2

Finalmente, dopo mesi di grande attesa, è iniziata la 74esima edizione del Festival di Sanremo. In questo momento è appena iniziata la seconda serata del Festival e tutti non hanno potuto fare a meno di notare il personaggio salito sul palco dell’Ariston. Per chi non lo conoscesse lui è Ruggiero Del Vecchio ed è il nonno di Viva Rai2. Conosciamolo meglio.

La seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo è iniziata in un modo del tutto particolare. Sul palco dell’Ariston è infatti salito Ruggiero Del Vecchio, il nonno di Viva Rai2 che è stato riempito di applausi da tutti i presenti in platea.

Per chi non lo conoscesse, Ruggiero Del Vecchio è un ospite fisso di Viva Rai2. Infatti tutti le mattine il pensionato è presente nel programma ed è parte integrante dello staff di Fiorello, sul quale l’uomo ha speso delle bellissime parole.

In una recente intervista, Ruggiero ha rivelato come è avvenuto l’incontro con Fiorello. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Abbiamo iniziato a parlare. A un certo punto mi ha detto, Ruggiero che ci canti? E ho intonato Na gita a li castelli. Lì l’ho conquistato. Guardavo Stasera pago io: lui è bravo in tutto e sa fare tutto. Ma adesso per me è diventato uno di famiglia, gli voglio bene: è dieci anni che ci frequentiamo. Lo considero un figlio.

Ma non è finita qui. Proseguendo con l’intervista, Ruggiero Del Vecchio ha poi commentato il successo arrivato grazie a Fiorello. Queste sono state le sue parole:

Quando mi fermano i bambini mi emoziono: li abbraccio, sono i miei nipoti. Ma non sono famoso e rimango scettico quando mi chiedono l’autografo. Io non sono nessuno.

Poco fa Ruggiero è salito sul palco dell’Ariston, intonando canzoni e ricevendo una standing-ovation da parte del pubblico.