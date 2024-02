Nella mattinata di oggi, Fiorello è andato in onda con il suo programma Viva Rai2, poche ore dopo la chiusura della diretta di Sanremo 2024. Come ospite aveva proprio Marco Mengoni, il co-conduttore della prima serata del Festival ed ha svelato un retroscena inedito su cosa è successo dietro le quinte.

CREDIT: RAI2

Nella serata di oggi, andrà appunto in onda la seconda serata del Festival e vicino ad Amadeus, ci sarà la cantante Giorgia. Però ieri, al fianco del conduttore, c’era il vincitore della scorsa edizione del Festival, con il brano Due Vite.

Fiorello solo poche ore dopo lo ha avuto come ospite al suo programma Viva Rai2. Mengoni è arrivato in diretta con in mano un cartello con scritto: “Aiuto!” Forse riferendosi appunto alle poche ore trascorse tra la fine di un programma e l’inizio di un altro.

Il conduttore ha accolto Marco Mengoni con un lungo applauso, che si è esteso poi in tutto il pubblico. Però ci ha tenuto anche a raccontare un aneddoto avvenuto dietro le quinte, proprio durante la diretta del Festival. Fiorello ha raccontato:

CREDIT: RAI Sono andato dietro le quinte a trovare gli autori, a vedere come andavano le cose, a un certo punto ho visto lui, in un angolo, che diceva: ‘Non sono capace, sto sbagliando tutto, non sto andando bene.’ Aveva fatto delle cose pazzesche. Ha presentato bene, cantato bene, aveva fatto tutto benissimo. Sei peggio di me. Invece sei stato bravissimo!

Il retroscena raccontato da Fiorello e la risposta di Marco Mengoni

CREDIT: RAI

Il cantante in realtà, è stato molto amato ed apprezzato da tutti, sia per come ha portato sul palco tutti i suoi successi, ma anche per come ha presentato, al fianco di Amadeus. Rispondendo a Fiorello su quello che stava vivendo dietro le quinte, ha detto:

Sono Capricorno, ascendente Vergine. Se non è tutto perfetto, non mi piace.

Nella giornata di oggi, al termine della prima puntata del Festival, in tanti sono rimasti stupiti da come Mengoni è riuscito ad intrattenere il pubblico, con i tempi televisivi.