Sanremo, il cda Rai ha chiesto i contratti di Fedez e Chiara Ferragni: cosa si rischia

Il festival di Sanremo si è concluso da una settimana ma non si placano di certo le polemiche. È stato un festival dove ne sono successe di cose e molto spesso si tende a tralasciare colei che doveva essere messa in primo piano, ovvero la musica.

La coppia Chiara Ferragni – Fedez c’era da aspettarselo che si sarebbero presi la scena ma non si pensava in questo modo anche dopo la fine della kermesse. Il bacio sul palco tra il rapper e Rosa Chemical ha scatenato il gossip con diverse voci che vedrebbero Chiara molto arrabbiata con il marito per il gesto.

Fonte: web

Ma polemiche sono arrivate anche dal modo in cui è stato gestito il festival sui social e sulle piattaforme. Infatti è notizia che il Cda della Rai ha chiesto di poter visionare i contratti stipulati con i Ferragnez. Sotto accusa innanzitutto il modo in cui è stato pubblicizzato il social Instagram con la creazione live del profilo di Amadeus che nel giro di 3 giorni è sbalzato da 0 a 1,8 milioni di followers.

Inoltre gli sketch che vedevano protagonisti proprio il famoso social anche con le dirette non sarebbero state inserite in scaletta. Il punto che è stato sollevato in merito ad un utilizzo “scorretto” di Instagram, riguada un’assenza di un accordo commerciale con la società Meta. In pratica si sarebbe fatta una pubblicità occulta all’azienda proprietaria di Instagram senza alcun accordo commerciale che lo prevedesse.

E poi c’è anche la questione Amazon. Una troupe avrebbe seguito i Ferragnez in tutta la settimana sanremese per svelare i retroscena della coppia. I due non sarebbero mai comparsi nel programma Dietrofestival che ha svelato il dietro le quinte della kermesse.

Questo a causa di un accordo sui diritti d’immagine ceduti al colosso di Jeff Bezos? I membri del Cda vogliono vederci chiaro.