Sanremo24, cosa è successo prima dell’esibizione di Nek e Francesco Renga: avete sentito anche voi?

È attualmente in corso l’ultima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. La finale del Festival della manifestazione canora è iniziata nella polemica, per via della posizione in classifica di Geolier. I primi ad esibirsi nella finale sono stati Nek e Francesco Renga con il brano ‘Pazzo di te’. Ma avete visto cosa è successo prima della loro esibizione. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Momento iconico quello avvenuto prima dell’esibizione di Nek e Francesco Renga. Ricordiamo che i due artisti sono in gara in questa 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Pazzo di te’. Come già anticipato, poco prima della loro esibizione i due artisti si sono resi protagonisti di un momento a dir poco bizzarro. Ecco cosa è successo.

Poco prima della loro esibizione, proprio nel momento in cui le luci del teatro Ariston si sono spente, tutti non hanno potuto fare a meno di sentire una voce del pubblico esclamare:

Francesco sei bellissimo! Subito dopo, però, qualcun’altro dei presenti ha deciso di rispondere al commento della spettatrice in questo modo:

Non è vero!

Insomma, un momento divertente che sul web sta diventando virale.

Sanremo24, il significato della canzone ‘Pazzo di te’ di Nek e Francesco Renga

In un’intervista rilasciata a Rai Play, i due artisti hanno rivelato il significato del brano portato in gara in questa 74esima edizione del Festival di Sanremo, ‘Pazzo di te’, una canzone che ha già conquistato il cuore di tutti. Queste sono state le loro parole a riguardo:

Parla di un amore adulto. Parla di un amore assoluto, cristallino e ne parla quasi in maniera provocatoria, partendo dagli aspetti negativi. Anche se vuoi farne a meno, non puoi.

Per Nek e Francesco Renga si tratta della loro prima partecipazione di coppia in questa 74esima edizione del Festival di Sanremo.