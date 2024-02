Sanremo24, Eros Ramazzotti lancia sul palco dell’Ariston una frecciatina a John Travolta: “Fate fare anche a me il Ballo del Qua Qua?”

La terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo è da poco iniziata e sul palco più famoso d’Italia, si stanno esibindo i 15 Big in gara che nella serata di ieri hanno presentato le esibizioni dei loro colleghi. Sul palco dell’Ariston è appena salito Eros Ramazzotti che ha festeggiato i 40 anni di Terra Promessa. Dopo la sua esibizione, c’è stato un momento che tutti non hanno potuto fare a meno di notare. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Eros Ramazzotti è salito sul palco dell’Ariston per festeggiare i 40 anni di Terra Promessa. Dopo la sua esibizione, il cantante ha voluto lanciare un messaggio che ha ricevuto il consenso e gli applausi di tutti i presenti in platea. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ci sono quasi 500 milioni di bambini che vivono in zone di conflitto, altri milioni che non vedranno mai la terra promessa: basta sangue, basta guerre. Pace! I nostri pensieri for ever.