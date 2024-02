Sanremo24, inizia la terza serata del Festival: le parole di Amadeus sulla vicenda di John Travolta

La terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo è da poco iniziata. Sul palco più famoso d’Italia, il direttore artistico Amadeus ha esordito con un discorso rivolto al polverone nato dopo la vicenda che ha coinvolto John Travolta. Scopriamo insieme quali sono state le parole del conduttore.

Inizia con queste parole il discorso con cui Amadeus ha esordito nella terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo:

Prima di cominciare questa serata, ve lo voglio confessare è un’immensa gioia per me essere qui, per questa felicità voglio dire grazie a tutto il pubblico, grazie per l’entusiasmo, per gli ascolti eccezionali che ci state regalando.

E, continuando con il suo discorso, il direttore artistico ha poi aggiunto:

Grazie ai trenta cantanti, le loro canzoni sono passati , Un grazie voglio darlo anche ai ragazzi e alle ragazze di Mare Fuori, le loro parole sull’amore hanno affrontato una tematica importante come la violenza sulle donne.

Ed è proprio in questo momento che il conduttore ha deciso di rompere il silenzio e di commentare quanto detto in merito al polverone che ha coinvolto l’ospite internazionale di ieri sera, John Travolta. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Si è parlato tanto, secondo me troppo, di John Travolta. Non si è data importanza alla testimonianza del maestro Giovanni Allevi, parliamo di questo che è molto più importante e facciamo nostro il suo insegnamento: noi ci accettiamo per quello che siamo, nella nostra leggerezza che è la leggerezza della felicità.

Come già scritto, la partecipazione di John Travolta alla seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo ha creato non poche polemiche. Per questo motivo Amadeus, oltre ad intervenire in diretta, ha rotto il silenzio anche durante la conferenza stampa, affermando che tutto era stato concordato con John Travolta e che non c’è stato assolutamente alcun tipo di tranello.