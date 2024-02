Sanremo24, Fiorello co-conduttore dell’ultima serata: dalla carriera alla vita privata al dramma della malattia

Fiorello è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati nel panorama dello spettacolo italiano. C’è grande attesa per l’arrivo della quinta e ultima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo dove lo showman più amato affiancherà il direttore artistico Amadeus nella conduzione. Nonostante sia riuscito a costruire una vita piena di successi, Fiorello ha dichiarato di aver vissuto momento davvero difficili. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Classe 1960, Fiorello è lo showman più amato d’Italia. Il co-conduttore della quinta e ultima edizione della 74esima edizione del Festival di Sanremo ha 3 fratelli, Beppe Fiorello, anche lui nome conosciutissimo nel mondo della spettacolo italiano, Anna e Catena Fiorello. Quest’ultima è molto conosciuta dal momento che è una nota scrittrice e conduttrice.

Come già anticipato, la vita di Fiorello è stata caratterizzata senza ombra di dubbio da moltissimi successi. Nonostante ciò, lui stesso ha rivelato di aver vissuto momenti della sua vita a dir poco bui. In una recente intervista, infatti, il co-conduttore dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2024 ha rivelato di aver avuto a che fare con una brutta malattia.

Era il 2015 quando Fiorello ha ricevuto una diagnosi che lo ha spaventato moltissimo. In una recente intervista rilasciata a ‘Vanity Fair’, lui stesso ha rivelato di essersi sottoposto ad un’operazione per togliere un melanoma. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sono stato operato di melanoma alla schiena. Il dermatologo voleva controllare tutto, dai capelli al p*****o, per verificare l’esistenza di nei. Io mi sono tolto così le mutande e ho tirato fuori la ‘belva”.

E, continuando con il suo discorso, il padrone di casa di VivaRai2 ha poi aggiunto:

I nei me li hanno tolti subito, con le punture di anestetico sul pisello. Per 20 giorni ero come un pacco regalo, ero tutto fasciato avevo tipo un bozzo.