Sanremo24: il messaggio segreto sulla mano di Angelina Mango prima del trionfo

La 74esima edizione del Festival di Sanremo si è chiusa con un trionfo senza precedenti: la giovane e talentuosa Angelina Mango ha conquistato il cuore del pubblico e della giuria. Dopo un’avvincente competizione contro Geolier, è stata lei a sollevare il prestigioso premio con il leone accanto alla palma, simbolo di gloria e successo.

Ma Angelina non si è fermata qui: dopo aver ricevuto l’ambito riconoscimento, è tornata sul palco per un’ultima esibizione mozzafiato, regalando al pubblico un’emozione indimenticabile. La sua ascesa, partita dalla celebre scuola di Amici, ha raggiunto l’apice ieri sera, illuminando l’Ariston con il suo talento ed il suo carisma. La canzone che l’ha condotta alla vittoria è La noia. Inoltre, la 22enne si è fatta notare anche per il look originale, diverso da tutti gli altri artisti, di cui la maggior parte era in total black.

Pochi sono a conoscenza dell’insolita abitudine di Angelina di scrivere qualcosa sulla sua mano prima di ogni esibizione. Lo ha fatto anche durante la sua partecipazione a Sanremo Giovani ed ha mantenuto questa pratica anche durante il Festival, considerandola un rituale personale.

Anche durante l’ultima serata, l’artista è stata immortalata nel suo camerino mentre scriveva il suo messaggio, impugnando la penna per tracciare sulla pelle quello che per lei era un porta fortuna. La scritta che si legge sulla sua mano è “la vita è preziosa“, scoperto grazie ad un video del backstage pubblicato dalla cantante stessa.

Tuttavia, la scritta non era visibile durante l’esibizione perché indossava i guanti. Nonostante ciò, Angelina sapeva che quel messaggio le stava dando la forza necessaria per brillare. Inoltre, nel video, Mango mostra anche il suo codice di televoto, accanto a un peperoncino. Il simbolo di buon auspicio sembra averle davvero portato fortuna, considerando il risultato finale.