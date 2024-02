La classifica provvisoria di Sanremo 2024 vede Geolier al primo posto: la moglie ed il figlio di Amadeus impazziscono per il rapper napoletano

La moglie ed il figlio di Amadues impazziscono di gioia per la prima posizione in classifica di Geolier

Siamo alla terza giornata del Festival di Sanremo ed ormai, la sfida è entrata nel vivo. Durante la seconda serata, tutti gli artisti sono sono esibiti in modo eccelso, ma alla fine della puntata, come ogni sera, è stata resa pubblica la classifica. La top five della seconda serata è stata determinata sia dal voto del pubblico, che quello della giuria delle radio. E, quando si è scoperto il primo posto della classifica provvisoria, il pubblico all’interno dell’Ariston è esploso. Geolier è prima nella classica provvisoria, e dopo l’annuncio la moglie ed il figlio di Amadeus esultano di gioia.

Geolier

Tra i 27 cantanti presenti alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, c’è Geolier. Il giovane rapper napoletano, si presenta con la canzone in dialetto, che incendia non solo il palco dell’Ariston ma anche i cuori dei suoi fan. Geolier, nome d’arte di Emanuele Palumbo, presenta al festival la sua canzone ” I p’ me, tu p’ te”. La melodia narra di una storia d’amore che, fin troppo potente, arriva alla sua fine. Il saper lasciare andare chi si ama, quando la storia diventa nociva.

Dai sondaggi, la canzone è stata molto apprezzata sia dal pubblico presente, che quello a casa, ed anche dalle radio. Tanto che, nella seconda serata, è proprio Geolier ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica provvisoria. Ma, quello che lascia tutti senza parole, è la reazione del figlio e della moglie di Amadues appena dopo l’annuncio.

Le telecamere riprendono Josè e Giovanna Civitillo appena dopo l’annuncio del primo classificato. La loro emozione lascia davvero senza parole. Entrambe, a quanto pare, impazziscono per il giovane rapper napoletano. La reazione del figlio e della moglie di Amadeus è rapidamente diventata virale sui diversi social.

Geolier primo, moglie e figlio Amadeus

Chissà, se questa reazione porterà fortuna al cantante napoletano. Vista la sua posizione, diventa un avversario temibile in questa competizione canora.