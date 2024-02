Sanremo24, Lino Banfi rivela: “Ecco perché non ho mai riso durante la finale del Festival”

Nel corso delle ultime ore Lino Banfi è stato travolto da una polemica. Ricordiamo che l’attore era in prima fila durante la serata finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo e tutti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio che sta facendo molto chiacchierare. Più precisamente, Lino Banfi è stato riempito di critiche perché avrebbe trascorso l’intera serata del Festival senza sorridere.

Dopo essere stato travolto dalle polemiche, Lino Banfi ha voluto rompere il silenzio e spiegare il motivo per cui non ha mai strappato un sorriso nel corso dell’ultima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Queste sono state le sue parole a riguardo durante la puntata di Domenica In condotta da Mara Venier e dedicata appunto al Festival di Sanremo:

Io ieri sera ero seduto in prima fila, un posto bellissimo avranno pensato tutti! Vicino a Mara Venier, ad Alberto Matano. Io invece stavo proprio dietro il maestro De Amicis, io ho visto tutto il Festival di ieri sera secondo le cervicali e le scapole omerali del maestro. Che ca**o ho capito? Niente! Quindi quando mi dicono ‘perché non ridi?’, che ca**o devo ridere che non capisco quello che succede?

E, continuando con il suo discorso, l’attore ha poi aggiunto:

Perché tutti i giovani che cantano mettono il microfono davanti la bocca e non si capisce niente? Non possiamo leggere neanche il labiale! Prima mettono il microfono davanti la bocca e poi urlano, noi vecchi non capiamo niente!

Dunque, è questo il vero motivo per cui Lino Banfi è rimasto serio per l’intera durata del Festival di Sanremo nella serata di sabato 10 febbraio. Come già anticipato, l’attore è stato costretto ad intervenire dopo le numerose critiche ricevute da parte degli utenti del web che non hanno potuto fare a meno di far presente il suo comportamento.