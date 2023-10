Lino Banfi piange in diretta e commuove tutti: “Se uno muore, l’altro che fa?”

Si è esibito a Ballando con le stelle, in memoria dell'amata moglie Lucia: Lino Banfi non è riuscito a trattenere le lacrime

“Scusatemi avevo promesso che non avrei pianto”, Lino Banfi in lacrime a Ballando con le stelle commuove tutti. Si è esibito in ricordo della sua Lucia, venuta a mancare lo scorso febbraio.

Non è la prima volta che ricorda con commozione l’amata moglie, compagna di una vita. L’attore ancora oggi non ha superato quella dolorosa perdita e non perde occasione per omaggiare il ricordo di Lucia. Ma ogni volta, non riesce a trattenere le lacrime, perché senza di lei la vita non è più la stessa.

Sono sette mesi che Lucia è venuta a mancare. Io ci casco sempre a parlare di Lucia. Vorrei non cascarci, ma come si fa? Lei mi vedeva felice, quando facevo imprese nuove. Il fatto è che queste cose sono puerili. La gente pensa che abbiamo miliardi di casi. Lo so, ma ognuno vice il suo. Non è facile. È come se ti strappassero un pezzo di carne, il dolore c’è. Lucia era agli sgoccioli, nel senso che già mi chiedeva ‘Se un giorno non ti riconoscerò più che facciamo?’. Se muore uno prima, l’altro che fa?

Tutti si sono commossi dopo le parole di Lino Banfi, perché tutti sanno quanto abbia amato sua moglie. Hanno sempre condiviso tutto, per una vita intera. E ora Lucia non c’è più e lui ogni giorno deve trovare la forza per andare avanti, senza di lei. Si è esibito, in suo onore, a Ballando con le stelle, sulle note della canzone Cinque Giorni. E quando ha visto la sua foto sul maxi schermo, non è riuscito a trattenere le lacrime.

Non ci volevo cascare. Avevo promesso a mia figlia e a tutti gli altri che non avrei pianto. Ma come si fa?

Lucia Zagaria da tempo aveva il morbo di Alzheimer, una notizia che aveva stravolto Lino Banfi. Il loro è stato un matrimonio durato 60 anni, dopo 10 anni di fidanzamento.