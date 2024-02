Sanremo24, l’ultima serata del Festival inizia con una polemica: il motivo

L’ultima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo è appena iniziata. L’inizio dell’ultima serata è stato alquanto movimentato e ricco di polemiche. Il direttore artistico Amadeus ha infatti letto la classifica generale provvisoria e non sono mancati i fischi e i disaccordi quando tutti i presenti in platea hanno visto che il primo posto della classifica è occupato da Geolier.

Dopo che Amadeus ha letto il suo nome, da parte dei presenti sono partite molte proteste. Per questo motivo il direttore artistico è stato costretto ad intervenire invitato gli spettatori a portare rispetto per i 30 artisti in gara. Già nella giornata di oggi attorno a Geolier sono nate moltissime polemiche per il primo posto raggiunto nella classifica della serata di ieri, quella dedicata alle cover.

Sanremo24, Geolier interviene dopo le polemiche per il suo primo posto in classifica nella serata delle cover: “È stato il momento più brutto della mia carriera”

Dopo le polemiche nate attorno alla sua figura, Geolier ha deciso di rompere il silenzio e di commentare quanto successo ieri sera . Queste sono state le parole del cantante a riguardo parlando con il giornale il ‘Corriere’:

È stato bruttissimo in realtà, io mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, poi vincere e salire sul palco con le persone che fischiano, che se ne vanno, è stata l’esibizione più brutta della mia vita.

Non ci resta che attendere il corso della serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo per scoprire come si evolverà la situazione e se Geolier sarà il vincitore di questa edizione della manifestazione canore.

Sanremo24, perché Geolier si chiama così?

Geolier è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo e molti si sono interrogati su come fosse nato il suo nome d’arte. Si tratta in realtà di un termine che deriva dal francese e che in italiana ha il significato di ‘guardia carceraria’ o ‘secondino.