Sanremo25, si mette male per la Rai: anche la famosissima conduttrice dice no al Festival

Dopo aver visto con Amadeus che la macchina dell'organizzazione è troppo complessa, la showgirl ringrazia per il pensiero ma rifiuta un'eventuale conduzione di Sanremo 2025

Grazie, ma no grazie. Questo il succo della risposta a chi ha chiesto a Lorella Cuccarini se avrebbe voluto presentare Sanremo 2025. La conduttrice, che ha recentemente partecipato all’edizione 2024, conducendo una serata con Amadeus, si è resa conto, proprio con il direttore artistico uscente, che il palco dell’Ariston è una macchina troppo complessa da gestire.

La coach di Amici ha rilasciato una lunga intervista al Fatto Quotidiano, in cui si è parlato non solo della sua possibile conduzione del Festival di Sanremo 2025, ma anche della sua lunghissima carriera come presentatrice, cantante, ballerina.

Lorella Cuccarini ha ringraziato la Rai, dove ha fatto gavetta e dove è diventata un’icona a livello nazionale. La sua casa, al momento, è a Mediaset. Anche se, quando è arrivata a lavorare per il gruppo di Berlusconi, le mancavano determinati requisiti, come ha raccontato lei stessa.

“Berlusconi mi spiegò che in tutta Mediaset ero l’unica senza tette”. Nonostante l’assenza di questo “requisito”, oggi Lorella Cuccarini è ancora una grande protagonista dei canali Mediaset. La vediamo ogni settimana ad Amici come coach nella scuola di Maria De Filippi. Agli alunni lei consiglia:

“La pressione c’è nella vita di tutti i giorni, ma se non sei capace di affrontare lo stress di un programma o di vivere i continui sacrifici, lo studio; se non hai la spinta ad approfondire è meglio lasciare”.

Lorella Cuccarini non condurrà Sanremo 2025: tutti gli altri no finora rifilati alla Rai

Al Fatto Quotidiano, la più amata dagli italiani dice di non sentirsela. “È una macchina troppo complessa, non è solo la conduzione; il problema è tutto il resto e ho visto il tipo di lavoro portato avanti da Amadeus: ci vuole un fisico bestiale”.

Dopo il no di Amadeus e Fiorello, che hanno lasciato dopo la quinta edizione consecutiva, la Rai ha ricevuto il no anche di Carlo Conti, Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Laura Pausini. Sarà Alessandro Cattelan, alla fine, il prescelto? Lui la porta l’ha lasciata aperta…