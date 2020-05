Sara Affi Fella racconta com’è andata l’ecografia morfologica Sara Affi Fella, come tutti ormai saprete, aspetta un bambino dal calciatore Francesco Fedato: oggi sui social svela l'esito della prima ecografia morfologica

È stata per mesi al centro di uno degli scandali mediatici più discussi di Uomini e Donne, ma oggi Sara Affi Fella ha ritrovato la serenità anche grazie al suo fidanzato Francesco Fedato. La ragazza è infatti in dolce attesa e ha svelato ai fan com’è andata la prima ecografia morfologica.

“Ieri abbiamo fatto l’ecografia morfologica. Ed è andato tutto bene, è stato talmente emozionante che mi veniva quasi da piangere”, ha spiegato l’influencer tramite le sue Stories Instagram. “Ero troppo contenta – ha aggiunto – anche perché abbiamo visto per la prima volta il suo visino”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha sottolineato più volte che tutto è andato per il meglio: “Si è trattato di un esame un po’ particolare perché si controllano tutte le strutture, si fanno tutte le misurazioni e si guardano gli organi. Avevo un po’ d’ansia – ha concluso – e ogni tanto stavo un po’ col fiato sospeso, ma è tutto ok. Francesco, scherzando, ha detto che non mi assomiglia per niente e che è uguale a lui”.

La giovane 24 enne di Venafro è ormai fidanzata da tempo con il calciatore Francesco Fedato: entrambi erano al settimo cielo sia per la gravidanza sia per l’esito dell’ecografia ovviamente. L’esame si svolge tra la 19 esima e la 21 esima settimana ed è un esame molto importante.

La donna ha anche spiegato che, almeno per i primi mesi, vorrà tenere il piccolo lontano dai riflettori: dopo la sua esperienza e aver sperimentato sulla sua pelle quanto può essere feroce il web, ha deciso di tutelare il bambino il più possibile. E alla domanda: lo mostrerai sui social, ha risposto così:

“Assolutamente no, soprattutto quando è piccolino. Non lo faremo vedere, la gente è st..a e cattiva. Poi mi sono accorta che sono già molto gelosa, quindi no, non lo mostrerò”.