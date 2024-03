“Sarà lei la damigella d’onore” Belen Rodriguez si prepara al matrimonio dell’anno

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti della puntata di Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin. Questa è stata l’occasione per svelare non solo il giorno delle nozze, che si svolgeranno in estate, alla fine del mese di giugno, ma anche per raccontare altri retroscena. Ovviamente Belen Rodriguez sarà la damigella d’onore al matrimonio della sorella.

Nella puntata andata in onda sabato 9 marzo, Cecilia e Ignazio hanno annunciato, dopo sette anni di fidanzamento, che si sposeranno a giugno. “In questi sette anni siamo cresciuti insieme, ci siamo trovati giovani e ragazzini, ci siamo accompagnati in questo viaggio e per me non c’è cosa più bella. Ci ha dato modo di conoscerci questo passare del tempo“.

La data del matrimonio è stata fissata: domenica 30 giugno 2024. “Non avrei mai pensato di sposarmi di domenica ma c’era quella data disponibile“. In realtà non sarà un’unica festa, ma ben tre eventi con più di 200 invitati.

“Il giorno prima solo con le nostre famiglie, che ci hanno regalato la vita e il giorno dopo invece ci sposeremo e ci saranno tutti i nostri amici e tutta la nostra famiglia“.

Cecilia Rodriguez, poi, sostiene che è stato il futuro marito a invitare più persone. “L’80% è gente che conosce Ignazio, io dovrò dire: ciao, piacere”. Ignazio Moser le risponde a tono: “Lei è fiscale, alcuni amici non le stanno simpatici”.

Belen Rodriguez damigella d’onore per la sorella Cecilia e il futuro cognato Ignazio

L’intervista a Verissimo è stata anche l’occasione per annunciare la damigella d’onore, che non poteva che essere Belen Rodriguez. Non sarà l’unica, ma sicuramente sarà la più importante.

“Ci saranno tante damigelle, ma Belen Rodriguez sarà la mia damigella d’onore perché mi deve accompagnare in tutto. Le abbiamo dato questo ruolo perché se lo merita. Per tutti quei consigli e per i momenti di ansia e una che ti fa stare bene“. Santiago, invece, porterà gli anelli e, forse, ci saranno anche gli altri nipotini. E Ignazio vorrebbe anche i loro cagnolini!