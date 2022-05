Sara Tommasi si racconta a Fanpage.it: “Io non sono Britney Spears ma facevo quelle cose lì”

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Sara Tommasi che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. In occasione di una telefonata, la donna si è raccontata a “Fanpage.it” rilasciando alcune dichiarazioni in merito all’articolo di Britney Spears. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nella giornata del 10 maggio 2022, “Fanpage.it” ha pubblicato un articolo su Britney Spears nuda sul suo profilo Instagram e al paragone con Sara Tommasi. A distanza di pochi giorni, la nota soubrette ha deciso di replicare al giornale online svelando alcuni dettagli inediti del suo passato.

In occasione dell’intervista, Sara Tommasi ha rivelato al tutto il mondo di essere una persona completamente diversa a distanza di 10 anni dal debutto nel mondo porno. Tuttavia, il ricordo di quei momenti difficili non è mai svanito. Alla luce di questo, sull’articolo di Britney Spears nuda su Instagram ha dichiarato:

Di quel periodo ricordo persone negative che mi hanno fatto sbagliare, ma la colpa è tutta mia. La colpa è mia perché ho permesso a queste persone di prendere il sopravvento, di darmi consigli sbagliati. Adesso sto bene e so valutare cosa è giusto e cosa è sbagliato per me.

Stando al suo racconto, la storica soubrette ha affermato che all’epoca si spogliava nuda per strada e sulle piattaforme per farsi fotografare. Queste le sue parole:

Assolutamente. Pubblicarsi nuda, gestire la propria immagine in quel modo. Succedeva anche a me. Succedeva quando non stavo bene che cominciavo a spogliarmi nuda sulle piattaforme o per strada, mi facevo fotografare. Non andava bene in quel momento. Quindi, sì, per me questo spogliarsi nuda sulle piattaforme è un segnale chiaro di una persona che non sta bene e che forse va aiutata.