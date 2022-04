Britney Spears si sta preparando a diventare mamma per la terza volta. Ma dove sono e cosa fanno gli altri suoi due figli, oggi adolescenti?

Nonostante sia arrivata appena alla sua metà, il titolo di “scoop della settimana” se lo porta a casa di diritto la notizia della terza gravidanza di Britney Spears. Lei e il suo compagno Sam Asghari diventeranno genitori per la prima volta insieme, ma la reginetta del pop ha già due figli, oggi adolescenti, nati da un precedente matrimonio. Ma dove sono e cosa fanno, oggi, Sean Preston e Jayden James Federline?

Nelle scorse ore, sul profilo Instagram di Britney è apparso un post contenente un annuncio che, sinceramente, in pochi si aspettavano. La cantante, star del genere pop a livello mondiale, a 40 anni appena compiuti sta per diventare mamma per la sua terza volta.

Sarà la prima insieme al suo nuovo compagno, il modello ed istruttore di fitness Sam Asghari. L’uomo, che ha 28 anni, quindi 12 in meno di lei, ha commentato così la lieta scoperta sui social:

Il matrimonio e i figli sono una parte naturale di una relazione forte piena di amore e rispetto. La paternità è qualcosa che ho sempre atteso e non la prendo alla leggera. È il lavoro più importante che farò mai🙏

Messaggio che al suo interno contiene anche un probabile indizio sul tanto chiacchierato matrimonio tra i due.

Britney Spears ne ha parlato diverse volte, ma non è mai arrivata una conferma ufficiale. Che queste parole di Sam siano servite anche come annuncio dei fiori d’arancio arrivati in gran segreto?

Gli altri figli di Britney Spears

Sean Preston e Jayden James sono nati rispettivamente 16 e 15 anni fa, dal matrimonio di Britney con il musicista Kevin Federline.

La cantante è sempre stata innamorata perdutamente dei suoi bambini, oggi adolescenti, ma il loro rapporto è stato inevitabilmente segnato anche dai problemi legali affrontati negli ultimi tempi.

Fino a qualche tempo fa poteva vederli solo per qualche ora e sotto il controllo delle autorità. Spesso comparivano in foto e post pubblicati dalla pop star su Instagram, ma ultimamente succede sempre più di rado. Come mai?

Pare che, essendo appunto cresciuti, i due ragazzi preferiscano passare il loro tempo libero con gli amici, piuttosto che con i genitori.

Inoltre, come ha spiegato la stessa cantante, il loro desiderio è quello di vivere la loro vita ed esprimere la loro identità senza “godere” della visibilità dei loro genitori. E sia lei che Kevin Federline hanno giustamente accettato e compreso questa loro volontà.