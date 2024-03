“Sarà un delirio” il volto di Canale 5 è pronta a diventare mamma per la terza volta

Susy Fucillo, volto di canale 5, è una ballerina che ha partecipato al programma Amici, di Maria de Filippi. É nata a Napoli nel 1989 ed è del segno della vergine, quindi dotata di grande caparbietà e determinazione.

La donna ha annunciato la lieta notizia con delle foto scattate in spiaggia in compagnia del marito e delle due bellissime figlie Cristiana e Giordana.

“In questi sei meravigliosi anni la maternità mi ha cambiata, migliorata, aperto gli occhi al vero senso della vita. Un terzo figlio sarà un delirio! È vero… Ma sarà un delirio che una volta vissuto non si vuole più lasciare”.

Susy ha ammesso di essere stupita dalla notizia e che è rimasta a lungo a guardare il risultato del test insieme alle due figlie.

La ballerina sorpresa dall’evento si dichiara non pronta per affrontare nuovamente le difficoltà della gravidanza e di avere un neonato per casa. É comunque piena di ottimismo e gratitudine per la gioia di essere nuovamente madre.

L’esperienza di avere un figlio è un avvenimento totalizzante che richiede tutte le energie di cui una persona dispone. Le nottate, i pianti infiniti, la spossatezza dell’allattamento sono l’altra faccia della medaglia. Ma un sorriso del piccolo ci fanno dimenticare ogni fatica. Al post pubblicato ha aggiunto una didascalia che recitava:

“E poi, quando ho sentito il suo battito, tutto, incredibilmente, mi è sembrato al posto giusto, eri un desiderio dentro la mia anima.

Susy ha partecipato alla settima edizione di Amici come ballerina, riscuotendo un notevole successo. É diventata una stilista creando il suo marchio Bereshift, che ha avuto riscontri favorevoli alla New York Fascion Week. Negli ultimi anni ha avuto due bambine e oggi annuncia felice la terza gravidanza apparendo serena e piena di gioia con le figlie, il marito e il suo amato cagnolino.

