“Sarei morto” Il cantante racconta il dramma in diretta tv: parole da brividi

Michele Zarrillo racconta a Mara Venier di come sua moglie lo abbia salvato durante l'infarto che lo ha colpito nel 2013.

Michele Zarrillo, classe ’57, ha conesso una lunga intervista a Domenica in e ha aperto il suo cuore raccontando l’incontro con la moglie, 30 anni di successi e la ripresa dopo l’infarto del 2013. I telespettatori di Mara Venir si sono commossi davanti ai ringraziamenti che il cantante ha rivolto alla moglie, che gli ha salvato la vita 10 anni fa.

In occasione dei trent’anni di “Cinque giorni che ti ho perso”, la canzone che gli ha riservato un posto d’onore nel panorama musicale italiano, Michele Zarrillo ha promosso il nuovo tour dal vivo che partirà a brave. Nella sua lunga carriera il cantante ha collezionato numeri premi musicali e i suoi dischi sono venduti in tutto il mondo.

In modo sincero e senza filtri racconta di quando ha avuto l’infarto e dell’aiuto della moglie che chiamando tempestivamente i soccorsi, gli ha salvato la vita. La ripresa è stata lunga e faticosa e il cantante ha potuto calcare nuovamente le scene soltanto dopo un anno dal malore.

«Se non ci fosse stata mia moglie al mio fianco, non avrei chiamato neppure i soccorsi. Se lei non avesse avuto questa prontezza, sarei morto. Lei mi ha salvato la vita. Io non me la merito».

L’intervista a Domenica in è stata lunga e molto intensa, rivelando particolari della vita privata e artistica del cantante. Michele si è anche esibito al pianoforte deliziando i telespettatori con i suoi pezzi più belli.

Il cantante, nato a Roma il 13 Giugno del 1957, ha tre figli e parla della moglie Anna Rita Cupraro con gratitudine e grande amore:

«L’ho conosciuta qui nel 2001. Quel giorno stava sostituendo una violoncellista. Io non ero molto convinto, ero un po’ prudente».

“Cinque giorni che ti ho perso” è stato iscritto a Disco d’Oro e darà il nome al nuovo tour che l’artista porterà in giro nelle principali città italiane per tutto il 2024. I concerti saranno ricchi di emozioni e numerosi ospiti a sorpresa e appuntamenti speciali per chi farà parte del pubblico.

