Saverio Costanzo, la rivelazione su Maria De Filippi: “Ecco cosa ha fatto per me e mio padre”

Saverio Costanzo figlio del grandissimo Maurizio ha distanza di circa un anno dalla sua scomparsa ha deciso di rompere il silenzio e di rivelare a tutti alcuni dettagli del suo rapporto padre e figlio. Il registra ha sempre preferito tenere lontano la sua vita privata da paparazzi, dal gossip ma soprattutto dalle false chiacchiere che spesso girano sul web.

Ieri però all’interno di una lunga intervista ha deciso di rivelare a tutti i telespettatori a casa e alle persone che lo seguono ormai da anni, alcuni momenti importanti della sua vita. Tra questi in modo del tutto inaspettato ci sarebbe anche Maria De Filippi, nonché ultima moglie del noto giornalista Maurizio Costanzo.

È proprio grazie ad alcuni suoi gesti che il figlio di Costanzo ha potuto riabbracciare in determinati momenti della sua vita il genitore. Un padre che ha sempre dato tutto per i figli ma che, dopo la sua separazione da Flaminia Raimondi si era allontanato dalla sua famiglia.

A far riavvicinare il conduttore ai suoi figli, in particolare a Saverio Costanzo, è proprio Maria De Filippi. A rivelarlo è lo stesso regista all’interno di una lunga intervista al Corriere della Sera nel quale ha voluto ringraziarla ufficialmente.

Stavamo in centro, in via dei Banchi Nuovi, al secondo piano. Ma lui se ne è andato di casa molto presto, quasi subito. Abbiamo avuto i nostri problemi, come sempre tra il padre e il figlio maschio. Devo molto a Maria. Fu lei a riavvicinarci.