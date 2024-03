“Scaleremo insieme questa montagna” il tenero messaggio per Kate Middleton arriva proprio da lui e spezza i cuori

Poche ore dopo l’annuncio ufficiale di Kate Middleton sulle sue condizioni di salute, il fratello James invia un messaggio dolcissimo alla sorella. Il video della principessa registrato su una panchina circondata dal verde della tenuta di famiglia ha commosso il mondo.

Kate parla con serenità dell’operazione subita e della scoperta di avere un cancro che sta combattendo coraggiosamente. Al momento sta seguendo una chemioterapia preventiva . La notizia shock è arrivata ieri e immediati sono stati i commenti dei membri della famiglia reale.

Re Carlo III si dice orgoglioso della nuora e del coraggio che ha avuto a diffondere il video. Anche Meghan Markle e Harry hanno inviato la loro solidarietà dagli Stati Uniti dove stavano presenziando ad un evento di arte contemporanea.

Il messaggio del fratello James è arrivato accompagnato da una foto di loro da piccoli e incoraggia Kate ad affrontare la situazione con la determinazione che la contraddistingue.

"Nel corso degli anni abbiamo scalato molte montagne insieme. Come famiglia, scaleremo con te anche questa".



Non è la prima volta che James fa sentire la sua solidarietà alla sorella. Si è sempre dichiarato molto orgoglioso dello status sociale raggiunto da Kate e ha sempre ammirato le sue capacità comunicative. Sono molto legati e hanno affrontato molte difficoltà insieme.

James anni fa è infatti entrato nel tunnel della depressione definendola “una mancanza di emozioni”. Insieme alla sorella e a tutta la famiglia ne è uscito lentamente.

La depressione è una malattia molto seria che non deve essere trascurata e va trattata anche con farmaci, come qualsiasi altra patologia. I disturbi mentali sono sempre più difficili da individuare e diagnosticare e proprio per questo possono causare danni importanti, se trascurati. La mancanza di gioia, di provare emozioni, di avere degli obiettivi ti fa scivolare lentamente in un tunnel buio di cui non iesci a vedere la fine.

La famiglia si sta stringendo attorno alla principessa e l’amore e la serenità l’aiuteranno in questo lungo percorso di guarigione.

