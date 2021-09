Scherzi a Parte prende di mira Orietta Berti: chiusa in auto “Fatemi uscire”

Scene surreali in auto per la cantante che alla fine ha implorato di uscire

Ieri sera c’è stata la prima puntata di Scherzi a parte, la nuova edizione del programma cult di Canale 5 quest’anno condotto da Enrico Papi. Novità di questa edizione lo scherzo in diretta. Ieri è toccato alla povera Orietta Berti. Con la scusa dell’ospitata in televisione, alla Berti è stato offerto un passaggio a bordo di un auto super tecnologica convinta di dirigersi verso gli studi di “Fuori dal coro”. Peccato che l’abitacolo si è trasformato in una trappola e la Berti è rimasta chiusa dentro.

Per preparare lo scherzo nei minimi dettagli Enrico Papi e gli autori hanno chiesto aiuto a Mario Giordano, che ha invitato la Berti a una finta puntata di “Fuori dal coro”. Una volta salita a bordo tra una playlist con tutti i suoi successi e un’assistente vocale che non risponde ai suoi comandi, dopo vari tentativi, lei, il suo manager e l’autista sono costretti a chiamare il soccorso stradale.

Questi li scorta per le strade di Milano. I guai, però, non sono finiti qui. Anche il carroattrezzi, infatti, si ferma al distributore e non riesce a ripartire. Nel frattempo, chiusa da sola nell’abitacolo, la Berti assiste impotente a una rissa tra l’autista del van e quello del soccorso stradale.

Scene surreali con alla fine l’auto che si ferma davanti ad una facciata di un palazzo con la classica scritta “Scherzi a parte”. Enrico Papi la chiama in diretta ma Orietta Berti sembra ancora non crederci e dice: “Sei Papi davvero o uno che lo imita?”.

Scherzi a Parte, record di ascolti

Scherzi a parte che inizia con il botto. Infatti è stato il programma più visto della serata con uno share del 21,3% e oltre 3.506.000 ed uno incollati davanti alla tv a vedere gli scherzi fatti ai vip. La nuova fiction Sul Tetto del Mondo – Walter Bonatti e Rossana Podestà andata in onda su Rai 1 ha ottenuto solo il 13,1% di share e 2.405.000 spettatori.