Le tre sorelle Selassiè si sono ricongiunte all’esterno della casa dopo la loro esperienza al Grande Fratello Vip. Un’esperienza che potrebbe rivelarsi un trampolino di lancio per le tre per ottenere nuovi incarichi in televisione.

Intanto lo scorso fine settimana sono state tutte e tre ospiti da Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin.

Oltre ovviamente alle domande sulla loro esperienza nella casa, si è provato anche a rivivere il loro passato non sempre facile, vissuto nella povertà.

“Abbiamo passato un periodo di povertà. Non era tanto tempo fa. Ci siamo ritrovati da soli senza niente. Tutti quelli che erano i nostri amici e che si divertivano con noi sono spariti e noi abbiamo trovato la forza di ricominciare e andare avanti. Chi ci ha aiutato a risollevarci? Ci siamo date da fare anche noi, nel nostro piccolo abbiamo fatto un sacco di lavoretti come baby sitter e ripetizioni di inglese. Ci siamo rimboccate le maniche” – ha detto la vincitrice del reality Jessica.

Fonte: web

Ancora Jessica ha poi raccontato del padre finito in carcere prima del loro ingresso nella casa: “Noi sapevamo che sarebbe potuto accadere, in passato questa cosa aveva già tormentato nostro papà. La nostra famiglia però ha spiegato tutto con un comunicato” – ha raccontato Jessica.

Anche Lulù commentando la vicenda del padre ha detto: “Quando nostro padre è stato arrestato è stato per noi un trauma perché ovviamente nessuna di noi si poteva aspettare una cosa del genere. Ci siamo date affetto l’un l’altra. Non eravamo felici, certo. Nostro padre è tutt’ora in carcere e stiamo aspettando che la giustizia faccia il suo corso”.

Le tre sono state un po’ criticate quando hanno deciso di accettare di partecipare al Grande Fratello Vip nonostante il padre fosse in carcere. “All’inizio ci sentivamo in colpa ad aver accettato il Grande Fratello Vip sapendo che nostro padre era in carcere. Noi attendiamo il processo. Nostro padre come uomo l’ammiriamo, ci ha dato la vita, gli vogliamo un bene infinito. Quel che sarà, sarà” – ha commentato ancora Jessica.